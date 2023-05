Kuota Habis, Pemesanan Honda Civic Type R 2023 Sementara Dihentikan

Iklan

TEMPO.CO, Mataram - PT Honda Prospect Motor menghentikan sementara pemesanan Honda Civic Type R terbaru untuk nomor rangka 2023 karena sudah melebihi kuota sebanyak 100 unit. “Angkanya bahkan sudah 114 unit, lebih dari kuota yang disediakan,” kata Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM di sela-sela Honda Track Fest di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 30 Mei 2023.

Menurut Billy, pemesanan Civic Type R terbaru akan dibuka kembali untuk nomor rangka tahun 2024.

Baca Juga: 5 Aturan Bawa Barang di Atas Motor agar Tidak Membahayakan

Saat ini, total sudah ada 18 unit Civic Type R yang dikirim ke konsumen di Indonesia. Delapan di antaranya ikut serta dakan Honda Track Fast di Sirkuit Mandalika.

Civic Type R terbaru merupakan model sport yang dikenal sebagai pemegang rekor kecepatan di Sirkuit Nurburgring, Jerman, dengan waktu 7 menit 44.881 detik. Sirkuit ini memiliki panjang 20.832 kilometer.

Rekor catatan waktu tersebut sebelumnya juga pernah ditorehkan oleh Honda Civic Type R generasi sebelumnya di sirkuit Nurburgring, Jerman pada tahun 2017 lalu. Selain itu, All New Honda Civic Type R juga telah berhasil mencatatkan rekor mobil FWD tercepat di sirkuit Suzuka, Jepang pada tahun 2022 dengan catatan waktu 2 menit 23.120 detik.

Generasi terbaru dari Honda Civic Type R pertama kali diluncurkan di Jepang pada bulan September 2022 dan langsung disambut dengan antusias oleh para penggemarnya di seluruh dunia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada akhir Maret 2023 lalu, Honda Civic Type R telah diluncurkan di Indonesia dengan desain agresif serta mesin dengan tenaga terbesar. All New Honda Civic Type R merupakan model Civic tercepat yang pernah dibuat Honda. Desain All New Honda Civic Type R dikembangkan dengan konsep Ultimate SPORT 2.0 yang mengejar performa dari mobil balap dan pengalaman berkendara yang menyenangkan.

Honda Civic Type R generasi terbaru ini mengusung mesin 2.0 liter VTEC Turbo yang mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 319 PS dan torsi maksimal sebesar 420 Nm.

Di Indonesia, mobil ini ditawarkan dengan harga Rp 1,399 miliar.

Pilihan Editor: Honda Civic Type R Cetak Rekor Mobil FWD Tercepat di Sirkuit Nurburgring

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto