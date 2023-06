Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023: Pertamax Turun, Pertalite Bertahan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak) per tanggal 1 Juni 2023. Pada bulan keenam tahun ini, penyesuaian dilakukan untuk semua BBM non subsidi.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis Pertamina dalam situs resminya.

Adapun jenis BBM yang mengalami penyesuaian harga meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Seluruh produk BBM tersebut turun harga per tanggal 1 Juni 2023.

Harga Pertamax turun dari Rp 13.300 menjadi Rp 12.400 per liter, diikuti Pertamax Turbo yang turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 13.250 per liter. Kemudian untuk Pertamina Dex turun harga dari Rp 14.600 menjadi Rp 13.250 per liter dan Dexlite kini dijual Rp 12.650 per liter dari sebelumnya Rp 13.700 per liter.

Sementara untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar tidak mengalami perubahan harga. Harga Pertalite masih di angka Rp 10.000 per liter dan Solar subsidi dibanderol Rp 6.800 per liter.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut daftar harga BBM Pertamina per 1 Juni 2023:

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Bio Solar: Rp 6.800 per liter

Pertamax: Rp 12.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp 13.600 per liter

Pertamina Dex: Rp 13.250 per liter

Dexlite: Rp 12.650 per liter.

Pilihan Editor: Hyundai Mulai Bangun Pabrik Baterai di Cikarang, Harga Ioniq 5 Bisa Turun



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto