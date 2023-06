Vespa GTS Terbaru Diluncurkan, Unit Masih Impor dari Vietnam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Piaggio Indonesia (PID) meluncurkan pembaruan untuk Vespa GTS Classic, Super Sport, dan Super Tech. Unit GTS terbaru ini diklaim sudah ready stock, namun belum diproduksi secara lokal melainkan masih diimpor dari Vietnam.

“Ini produksi Vietnam. Kita pengin menambah varian baru (produksi lokal), tapi pelan-pelan,” kata PR & Communications Manager of PT PID Ayu Hapsari saat ditemui di Jakarta pada hari ini, Selasa, 6 Juni 2023.

Vespa GTS Classic hadir dengan kombinasi warna metalik cerah dan terdapat detail chrome pada bagian bodi, setang, pegas suspensi depan, bingkai lampu depan, hingga penutup knalpot. Joknya berwarna abu-abu dengan jahitan senada serta motif vertikal, pijakan kaki dan velg abu-abu.

GTS Classic ditawarkan dalam tiga pilihan warna, yakni Green Relax, Black Vulcano and Beige Sabbia.

Kemudian untuk Vespa GTS Super Sport hadir dengan velg abu-abu dan grafis khusus dengan detail hitam. Joknya berwarna hitam dengan motif horizontal dan jahitan ganda oranye neon. Terdapat detail pada setang dan juga sentuhan tampilan karbon baru.

Vespa GTS Super Sport dijual dalam pilihan warna White Innocenza, Orange Tramonto and Green Olive dan Black Opaco.

Lalu untuk GTS Super Tech hadir dengan sentuhan abu-abu satin chrome, velg warna senada dengan finishing berlian. Ada dua pilihan warna untuk GTS Super Tech ini, yakni Grey Quarzo Matt dan Blue Deep.

Dari sektor mesin, Vespa GTS Classic dan Super Sport mendapatkan peningkatan performa. Tenaga yang dihasilkan mesin 150cc tersebut sebesar 15,42 HP pada putaran mesin 8.250 rpm dan torsinya 15 Nm di 6.500 rpm. Sistem pembakarannya menggunakan electronic injection terbaru.

Sementara untuk Vespa GTS Super Tech masih mengusung mesin yang sama, yakni mesin HPE silinder tunggal berkubikasi 278cc. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 23,47 HP pada putaran mesin 8.250 rpm dan torsi 26 Nm di 5.250 rpm.

Soal harga, New Vespa GTS Classic dibanderol Rp 78.800.000, kemudian GTS Super Sport dibanderol Rp 84.550.000, dan GTS Super Tech dijual dengan harga Rp 163.200.000. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jadetabek.

