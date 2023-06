Honda Elevate Lakoni World Premiere di India, Simak Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Honda menggelar World Premiere atau peluncuran pertama kali di dunia untuk mobil mid-size SUV, yakni Honda Elevate. Mobil baru itu tampil perdana secara global di India pada Selasa, 6 Juni 2023.

"Peluncuran Honda Elavate merupakan komitmen dan aspirasi Honda untuk mengekspor mobil ini ke beberapa wilayah di seluruh dunia. India merupakan pasar otomotif terbesar ketiga terbesar di dunia dan ini sangat penting bagi Honda," kata Head of Regional Unit (Asia & Oceania) Honda Motor Co., Ltd., Toshio Kuwahara dalam siaran pers yang diterima Tempo.co.

Honda Elevate sendiri dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Center yang berlokasi di Thailand. Kemudian, tim R&D India merancang kembali kendaraan tersebut sesuai dengan kondisi pasar India.

Dari sisi tampilan, Honda Elevate memiliki desain lampu depan yang ramping dan tajam. Bagian sampingnya memiliki karakter SUV modern dengan penggunaan velg 17 inci dan lampu belakangnya sudah full LED.

Bicara sektor dapur pacunya, Elevate mengusung mesin 1.5 i-VTEC DOHC yang menghasilkan tenaga 121 PS pada putaran mesin 6.600 rpm dan torsi 145 Nm di 4.300 rpm. Mesin tersebut menggunakan transmisi CVT dan transmisi manual enam kecepatan.

Honda Elevate juga dibekali teknologi Honda Connect dan fitur keselamatan Honda Sensing. Teknologi tersebut dapat memberikan peringatan secara otomatis untuk mengambil tindakan sebagai langkah mengurangi risiko kecelakaan.

