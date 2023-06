6 Cara Memulai Bisnis Rental Mobil bagi Pemula

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbisnis membutuhkan keberanian mental untuk siap untung atau rugi di tengah-tengah perjuangan menghadapi kompetitor dan iklim pasar bisnis Anda. Salah satunya bisnis rental mobil. Bisnis ini membutuhkan modal cukup besar untuk satu unit saja. Untuk disewa, risiko datang lebih mengernyitkan karena mungkin saja mobil yang disewakan jatuh di tangan orang tidak tepat hingga penipuan datang. Sebelum membuka bisnis rental mobil, tips-tips berharga yang Tempo rangkum di sini perlu dipahami untuk meraih kelancaran bisnis Anda.

1. Mulailah dengan Membuat Perencanaan Bisnis Rental Mobil

Segala yang dimulai memiliki perencanaan yang baik. Begitu juga usaha rental mobil yang Anda impikan. Langkah awal ini benar-benar dirancang dari dasar sehingga rencana-rencana lain yang idenya muncul di tengah perjalanan bisnis rental Anda tidak begitu mengganggu target awal. Mulai dari pertanyaan yang dijawab dari kejujuran Anda. Apa saja yang akan dilakukan untuk bisnis rental mobil, berapa dana yang akan dibutuhkan untuk modal awal dan keuntungannya, hingga siapa saja yang menjadi prospek dan target pasar bisnis Anda. Kemudian segeralah cari lokasi pasar bisnis Anda yang orang-orangnya memang sangat butuh perentalan mobil.

2. Memanfaatkan Mobil Pribadi

Bisnis mobil rental menggunakan aplikasi online perusahaan hingga offline milik pribadi sudah banyak digeluti. Cara ini bisa ditiru dengan memanfaatkan mobil Anda di rumah. Salah satunya, Anda membuat syarat dan rancangan harga sewa per jam atau per hari untuk mobil beserta sopirnya. Lalu, tawarkan harga penyewaan per paket rental yang tanpa sopir. Hal ini perentalan mobil memang cukup rumit sehingga keamanan harus benar-benar Anda pertimbangkan.

3. Berinvestasilah pada Sesuatu yang Mendukung Bisnis Anda

Tips lainnya untuk memulai bisnis rental mobil yang wajib Anda lakukan adalah bersikap profesional meskipun bekerja dengan wiraswasta. Cara ini membuat para prospek dan target percaya bahwa bisnis rental mobil Anda aman. Lakukanlah sebuah investasi yang mendukung bisnis berkembang. Banyak hal yang perlu diperyimbangkan dalam investasi seperti investasi mobil kekinian yang banyak diminati pelanggan kompetitor, menjalin hubungan dengan mitra bisnis, hingga mengurus asuransi mobil. Untuk mitra bisnis, Anda perlu merekrut supir-supir profesional dengan syarat ketat, tetapi saling menguntungkan.

4. Mengantongi Izin Bisnis Rental Mobil

Mobil dengan harga yang fantastik memerlukan beberapa unit untuk disewakan. Kebersihan dan karyawan-karyawan yang Anda rekrut pun harus siap bertanda tangan di atas materai. Namun, ada yang tidak kalah penting dari itu, di mana para calon pelanggan pasti mempertanyakan sebuah kredibilitas atau izin resmi pemerintah untuk bisnis rental mobil Anda. Dengan demikian, mereka akan merasa terlindungi oleh hukum jika hal yang tidak diinginkan harus terjadi. Pastikan tidak memalsukan izin rental bisnis demi kelancaran usaha Anda.

5. Pasarkan Bisnis Rental Mobil Anda

Setelah langkah 1 dan 4 sudah dilakoni, Anda perlu melebarkan sayap bisnis mobil rental di pasaran yang lebih luas melalui banyak media maupun datang ke lapangan langsung. Sediakanlah berbagai promo perjalanan untuk ke berbagai tempat seperti destinasi wisata daerah Anda maupun di luarnya. Selain itu, tambahkan bumbu-bumbu promosi secara modern dengan memanfaatkan aplikasi ponsel, membuat situs website dengan domain URL khusus rental mobil, dan lain-lainnya.

6. Membuat Peraturan Penyewaan

Menyiapkan peraturan penyewaan untuk bisnis rental mobil Anda perlu dipertimbangkan dengan melakukan survei lapangan. Dengan demikian, Anda tepat mengambil berbagai kesimpulan bisnis untuk membuat persyaratan penyewaan, peraturan, harga, kebutuhan, hingga keinginan pasar yang belum terpenuhi oleh bisnis rental mobil lainnya. Cara ini cukup membuat kesuksesan bisnis datang lebih cepat.

ALFI MUNA SYARIFAH