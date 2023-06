Keeway Pajang Motor Baru di Jakarta Fair, Tawarkan Promo Menarik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Keeway menghadirkan banyak line up di Jakarta Fair. Keeway juga meluncurkan sejumlah model baru saat pembukaan pameran, Rabu, 14 Juni 2023. Line up baru Keeway mulai dari model cruiser Keeway V252C, matik Sixties 200i, Versilia 150, dan motor listrik Type 2 versi Metro City dan Type 2 versi ADV.

Kehadiran model cruiser Keeway V252C menjadi pilihan bagi para penggemar cruiser bermesin dua silinder. Tenaganya mencapai 25,4 hp pada 9.000 rpm dan torsi 25 Nm pada 9.000 rpm.

Bodinya tak terlalu bongsor dengan panjang 2.065 mm, penggunaan ban juga tidak terlalu besar, hanya 110/70-16 untuk depan dan 160/60-15 untuk belakang. Pilihan warna adalah Black Yellow dan Pearl White. Harganya Rp 73,8 juta dan ada potongan diskon Rp 1,5 juta.

Matik model classic dipajang juga di Jakarta Fair 2023, yakni Keeway Sixties 200i. Namun tetap mengedepankan teknologi dengan lampu depan, sein hingga rem sudah full-LED.

Mesin silinder tunggal pendingin udara memiliki kapasitas 175 cc, tenaga mencapai 11,8 hp pada 8.000 rpm dan torsi 12,4 Nm pada 5.500 rpm.

Motor Keeway di Jakarta Fair, 14 Juni 2023. TEMPO/Kusnadi Cahyono

Gunakan transmisi otomatis CVT yang menggerakan roda belakang berprofil 120/70-12. Perihal harganya Rp 38,9 juta. Ada program menarik diskon selama Jakarta Fair Rp 1,5 juta.

Pilihan lain dari PT Benelli Motor Indonesia adalah Keeway Versilia 150. Merupakan skuter matik bersilinder tunggal 149,6 cc, bertenaga 9,6 hp pqda 7.000 rpm dan torsi 10,5 Nm pqda 6.500 rpm.

Berkendara ergonomis dihadirkan oleh Versilia 150 dan bagasi mencapai 23 liter, sehingga dapat memuat helm dan perlengkapan lain.

Soal harganya, Keeway Versilia untuk On the Road Jakarta Rp 28,9 juta dan On the Road Bodetabek Rp 29,2 juta.

Motor listrik juga dihadirkan untuk mobilitas perkotaan yakni Type 2 versi Metro City dengan harga Rp 10,4 juta dan Type 2 versi ADV harganya Rp 9,9 juta.

Keduanya sama menggunakan baterai 48v 16Ah SLA, dengan motor penggerak 400W, peak 800W. Mampu melaju hingga 25 kpj dan jarak tempuh hingga 45 km.

