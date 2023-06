Mitsubishi Luncurkan All New Colt di Eropa, Ada Varian Hybrid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Motors Corporation (Mitsubishi Motors) melalui Mitsubishi Motors Europe B.V., meluncurkan All New Colt untuk pasar Eropa. Peluncuran compact hatchback ini merupakan pertama di dunia atau world premiere.

Mengikuti jejak New ASX, All New Colt menggunakan basis platform CMF-B dari aliansi Renault-Nissan-Mitsubishi. Mobil baru tersebut merupakan compact hatchback lima pintu yang dikembangkan oleh Renault.

Dalam keterangan resmi yang diterima Tempo.co, All New Mitsubishi Colt akan diproduksi di pabrik Renault Bursa, Turki. Model itu akan dijadwalkan melantai di showroom Mitsubishi Eropa pada Oktober 2023.

Bicara tampilan, All New Colt menampilkan konsep desain Mitsubishi Motors Dynamic Shield dengan perpaduan lampu depan LED berbentuk ramping dan juga DRL LED berbentuk L di bagian bawahnya.

Pada bagian interior, Mitsubishi Colt terbaru menampilkan smartphone-link display audio (SDA) berukuran 7 inci dan ada juga opsi layar 9,3 inci. Pengemudi juga bisa mengakses sistem multi-sense untuk melakukan personalisasi pengalaman berkendara seperti mode berkendara, respons mesin dan kemudi, serta pencahayaan sekitar.

All New Colt hadir dalam dua opsi mesin, yakni full hybrid atau Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan varian mesin bensin. Model HEV mengusung mesin 1,6 liter yang dikawinkan dengan dua motor listrik, gearbox multi-mode otomatis, dan baterai 1,2 kWh.

Sementara untuk varian mesin bensin dilengkapi mesin berkubikasi 1.000cc turbocharged yang dilengkapi transmisi manual enam kecepatan. Kemudian ada juga opsi mesin bensin non-turbo yang dilengkapi dengan transmisi manual lima kecepatan.

All New Colt ini turut dilengkapi sejumlah fitur keselamatan yang mencakup Adaptive Cruise Control (ACC) dengan Stop & Go, Lane Departure Prevention (LDP), Easy Park Assist, Forward Collision Mitigation System (FCM), dan Lane Departure Warning (LDW).

Kemudian juga ada fitur Automatic High Beam (AHB), Traffic Sign Recognition System (TSR), Blind Sport Warning (BSW), serta Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

