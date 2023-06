Suzuki XL7 Hybrid Pilihan Baru Elektrifikasi, Baterai Lebih Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan XL7 Hybrid pada hari ini, Kamis, 15 Juni 2023. Menambah jajaran kendaraan elektrifikasi bagi konsumen yang sangat peduli terhadap efisiensi bahan bakar dan pencemaran udara.

Suzuki XL7 Hybrid ini menggunakan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Ini merupakan teknologi serupa yang sudah lebih dulu digunakan oleh model Ertiga Hybrid dan Grand Vitara Hybrid.

Mesin K15B yang dipadukan teknologi SHVS ini memiliki Integrated Starter Generator yang memungkinkan mesin melakukan auto start-stop ketika berada di kondisi jalanan macet dan lampu merah.

Performa dari K15B memiliki tenaga mencapai 103 hp pada 6.000 rpm dan torsinya mencapai 138 Nm pada 4.400 rpm. Kapasitas baterai yang besar diklaim membuat tendangan awal Suzuki XL7 Hybird bertambah 10 Nm.

Yang membedakan SHVS di Suzuki XL7 ini adalah baterai yang mencapai 10 Ah, sebelumnya di Ertiga Hybrid hanya 6 Ah. Pemakaian SHVS ini diyakini lebih lama dan fitur regeneratif braking juga memberikan daya pengisian ulang untuk ke baterai.

Penempatan baterai Suzuki XL7 Hybrid bisa dijumpai di bagian bawah jok penumpang depan. Memudahkan perawatan dan penggantian baterainya. Suzuki memberikan garansi hingga delapan tahun penggunaan dan garansi Integrated Starter Generator mencapai 3 tahun.

Adapun pembaruan lain yang dijumpai XL7 Hybrid adalah dedsain grile dengan warna hitam, begitu juga dengan pelek 16 inci yang diberi kelir gelap. Model ini menghadirkan varian two-tone bodi terbaru, yakni Savana Ivory, Black White, dan Black.

Bagian kabinnya menawarkan spion tengah model digital tersambung ke kamera belakang dan bisa dioperasikan melalui sentuhan. Kabinnya tampil mewah dengan perpaduan gray dan black. Sedangkan panel instrumen diberikan Black Wood Pattern. Pengendara bisa mengoperasikan cruise control untuk varian Beta dan Alpha.

Fitur menarik lainnya yang dijumpai di Suzuki XL7 Hybrid adalah Autlight Guide Me Light, Auto Retractable Mirror dan Tailgate Garnish Chrome, serta antena model short pole.

Mobil hybrid ini memiliki dimensi panjang 4.450 mm, lebar 1.775 mm, dan tinggi 1.710 mm. Memiliki jarak sumburoda 2.740 mm. XL7 Hybrid mampu menampung hingga 7 orang penumpang.

Harga OTR JABODETABEK XL7 Hybrid 2023:

XL7 Hybrid Alpha AT : Rp 304.900.000,-

XL7 Hybrid Alpha MT : Rp 293.900.000,-

XL7 Hybrid Beta AT : Rp 294.900.000,-

XL7 Hybrid Beta MT : Rp 283.900.000,-

XL7 Zeta AT : Rp 267.100.000,-

XL7 Zeta MT : Rp 256.100.000,-

