Mobil Listrik Lexus RZ Masuk Indonesia, Harga Rp 2,287 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil listrik Lexus RZ 450e kini sudah bisa dipesan oleh konsumen Indonesia. Lexus Indonesia menawarkan RZ 450e dengan harga mulai dari Rp 2,287 miliar (On the road Jakarta).

“Setelah memastikan kesiapan dan kelayakan uji kendara, kami sangat antusias untuk mengumumkan bahwa Lexus Indonesia secara resmi meluncurkan The All New Lexus RZ yang merupakan dedicated BEV model pertama Lexus,” ujar General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma, di Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.

RZ 450e Luxury merupakan mobil listrik pertama yang didedikasikan khusus untuk kendaraan listrik baterai Lexus. Model ini didukung baterai berkapasitas 71,4 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 km dalam sekali pengisian daya. RZ 450e juga dilengkapi dengan Thermal Management System yang berfungsi untuk menjaga suhu baterai.

Lexus RZ 450e. Tempo/Kusnadi Cahyono

Setiap pembelian mobil listrik RZ, pelanggan akan mendapatkan AC Wall Charger dan Portable Charger sehingga pengisian ulang baterai dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan.

Lexus sendiri memiliki charging station yang berada di setiap Lexus Gallery (Menteng, Mampang, dan Pluit), Lexus Brand Space (IMMERSION by Lexus), serta pusat perbelanjaan besar di Jakarta seperti yaitu Summarecon Mal Kelapa Gading 3, Grand Indonesia, Central Park Mall, dan PIK Avenue.

Tidak hanya itu, Lexus juga menyediakan E-LMCS atau Electric Charging Mobile Concierge Service yang bisa dimanfaatkan pelanggan apabila dalam keadaan emergency.

