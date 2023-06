The New SUV Mitsubishi Motors, Siap Hadir dengan Kekuatan Penuh

Iklan

INFO OTOMOTIF – Bagi pecinta kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV), siap-siap keluarkan kocek Anda pada Agustus 2023 nanti. Karena, Mitsubishi Motors Corporation (Mitsubishi Motors) akan memperkenalkan model The New SUV pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) mendatang. Tentunya, ini bakalan menjadi model SUV yang sudah dinanti-nanti.

Bagaimana tidak, dengan taglinenya “Coming in Full Force”, Mitsubishi The New SUV siap hadir dengan kekuatan penuh. Model terbaru ini menampilkan sebuah SUV penuh gaya yang kokoh, autentik namun futuristik, serta kepraktisan seperti handling yang mudah dan ruang penyimpanan serbaguna, serta kenyamanan termasuk kabin yang luas.

Baca Juga: Tips Agar Warna Rambut Awet dan Tampil Bagus

The New SUV ini juga dilengkapi dengan sistem audio premium yang berkualitas. Secara keseluruhan, The New SUV akan memberikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan penuh dengan keseruan bagi siapapun yang mengendarainya.

Kenyamanan itu juga telah dibuktikan dengan adanya beberapa kali uji coba pada jalan dan lingkungan di negara-negara ASEAN. Hasilnya, meskipun dioperasikan di berbagai medan jalan, baik yang rusak maupun yang tergenang air, pikiran di saat mengemudi nyatanya tetap tenang dan damai.

Menariknya, meskipun akan dihadirkan di bulan Agustus, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) telah mengumumkan bahwa The New SUV sudah boleh dipesan lebih dulu (pre-order). Periode pre-order The New SUV dibuka pada 31 Mei 2023 hingga waktu yang terbatas.

Baca Juga: Mahasiswa UGM Kembali Mengabdi di Kabupaten Serang

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami sudah memulai tahap pre-order untuk The New SUV yang akan diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2023 di ajang GIIAS 2023. Konsumen sudah mulai dapat melakukan pre-order dengan menghubungi tenaga sales dan dealer resmi Mitsubishi Motors,” kata Tetsuhiro Tsuchida, Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, dalam keterangan resminya.

Selain itu, lanjut dia, untuk konsumen yang melakukan pre-order dari periode yang ditentukan berhak mendapatkan tambahan Masa Gratis Service dan Sparepart selama 20,000 km atau 1 tahun mana yang tercapai lebih dulu diluar paket standar yang sudah termasuk dalam pembelian kendaraan.

Untuk mendapatkan harga terbaik dan benefit spesial, segera pre-order The New SUV di sini. Pastikan, Anda menjadi salah satu yang pertama mengendarai The New SUV dari Mitsubishi Motors karena penawaran spesial ini hanya berlaku untuk periode terbatas. (*)