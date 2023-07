Lexus Hadirkan Pameran Teknologi Elektrifikasi

Iklan

INFO OTOMOTIF –Setelah sukses meluncurkan The All New Lexus RZ pada Juni 2023, Lexus kini menghadirkan ekshibisi “Lexus Electrified: Aethereum” di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, 10 Juli hingga 10 Agustus 2023.

Pameran atau ekshibisi ini bertujuan memopulerkan teknologi elektrifikasi dengan menyediakan berbagai informasi dan edukasi mengenai Lexus Electrified. Pengunjung juga dapat merasakan Lexus Value melalui pelayanan Omotenashi khas Lexus.

Baca Juga: Pj Bupati Muba Siap Rilis Bantuan Tunai untuk Masyarakat Miskin

“Kami berharap masyarakat yang berada di Jakarta dan sekitarnya dapat mengetahui dan memahami lebih jauh tentang Lexus Electrified dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami melalui Electrified Interactive Zone,” ujar General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma.

Mulai dari pintu masuk booth, pengunjung akan menemukan kinetic movement detector yang dapat mengikuti alur pergerakan tubuh. Di dalam booth, pengunjung dapat mempelajari elektrifikasi dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Mulai dari jenis kendaraan elektrifikasi beserta penjelasannya, jenis kendaraan elektrifikasi yang sesuai dengan lifestyle pengunjung, berbagai model kendaraan elektrifikasi dari Lexus, sejarah dan milestone teknologi elektrifikasi Lexus, serta privilege dan service yang ditawarkan Lexus khusus untuk pemilik kendaraaan elektrifikasi Lexus.

Lexus juga menampilkan Lexus first-ever BEV model, yaitu The All New Lexus RZ yang dilengkapi dengan desain dan teknologi sebuah mobil listrik murni yang canggih.

Baca Juga: Pemkab Kediri Teken MoU dengan PT Sumitomo Kembangkan Sumber Daya Alam

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lexus Electrified: Aethereum dilengkapi dengan Aethereum Lounge yang mempersembahkan menu makanan dan minuman yang dikurasi khusus. Setiap kemasan makanan dan minuman menggunakan bahan biodegradable atau dapat didaur ulang.

“Ke depan, kami akan berusaha untuk terus mempopulerkan teknologi elektrifikasi kepada masyarakat Indonesia melalui ekshibisi menarik lainnya dari Lexus,” ujar Bansar.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di Lexus Electrified: Aethereum atau kunjungi Lexus Galleries di Menteng, Mampang, dan Pluit. (*)