Cara Kerja dan Lokasi Gerbang Tol Tanpa Berhenti Let It Flo

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem membayar tol tanpa berhenti atau Let it Flo kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya penggunaan terbilang memudahkan para pengendara.

Sistem Flo sebenarnya bukanlah hal yang baru, Jasa Marga telah melakukan uji coba sejak 2020 lalu. Sayangnya sistem ini belum dipergunakan secara massal karena masih banyak pengemudi yang belum merima sistem tersebut.

Let it Flo menggunakan chip dan antena berisi data objek, yang dalam hal ini adalah kendaraan atau mobil. Dalam Flo, teknologi Radio Frequency Identification RFID tersebut berbentuk stiker yang terpasang di lampu depan mobil, sebagaimana dilansir laman resmi Flo.

Melalui stiker RFID, data kendaraan bakal tersinkronisasi dengan aplikasi Let It Flo. Stiker RFID bakal terpindai saat memasuki pintu tol dan saldo di aplikasi Let It Flo akan secara otomatis terpotong.

Saat ini sebenarnya telah banyak gerbang tol yang sudah bisa memanfaatkan let it flo.

Jalan Tol Dalam Kota Jakarta

GT Kamal 3 dan 4

GT1 Kamal 1 dan Arah Jakarta

GT Pluit

GT Kapuk

GT Angke 1 dan 2

GT Tomang

GT Jelambar 1 dan 2

GT Tanjung Duren

GT Slipi 2

GT Pejompongan

GT Senayan

GT Semanggi 1

GT Kuningan

GT Tebet 1

GT Cawang

Tol Jagorawi

GT Ciawi Arah Jakarta

GT Bogor 1 dan 2

GT Sentul Selatan 1 dan 2

GT Sentul Utara 1 dan 2

GT Citeureup 1 dan 2

GT Cibubur 1 dan 2

GT Dukuh 2

GT TMII 1 dan 2

GT Cililitan

Tol JORR

GT Cengkareng

GT Meruya Utama

GT Meruya Utara

GT Meruya Selatan

GT Ciledug 1 dan 2

GT Veteran 1

GT Ciputat 2

GT Bambu Apus 1 dan 2

GT Jatiwarna 1 dan 2

GT Jatiasih 1 dan 2

GT Cikunir 1, 4, dan 8

GT Bintara

GT Pulo Gebang

Tol Jakarta-Tangerang

GT Karawaci 2 dan 3

GT Tangerang 1 dan 2

GT Kunciran 1 dan 2

GT Karang Tengah Barat

GT Meruya 1 dan 2

GT Kebon Jeruk 1 dan 2

Tol Jakarta Serpong

GT Pondok Ranji Utama

GT Pondok Ranji Sayap

Tol Jakarta-Cikampek

GT Halim

GT Ramp Pondok Gede Barat 1 dan 2

GT Pondok Gede Timur 1 dan 2

GT Bekasi Barat 1 dan 2

GT Bekasi Timur

GT Tambun

GT Cikarang Barat 3, 4, dan 5

GT Cibatu

GT Karawang Barat 1 dan 2

GT Karawang Timur 1 dan 2

