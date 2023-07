Harga BBM BP-AKR RON 90 dan 92 Turun, Cek Daftar Terbarunya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BP-AKR menurunkan harga produk BBM untuk BP 90, dan BP 92 di wilayah Jabodetabek per hari ini, Kamis, 13 Juli 2023. Harga BBM jenis BP 90 dan BP 92 turun sebesar Rp 100.

RON 90 tersebut yang semula dijual dengan harga Rp 12.840 per liter, turun menjadi Rp 12.740 per liter. Selanjutnya harga BBM BP 92 turun dari Rp 12.920 per liter menjadi Rp 12.820 per liter. Menariknya, terdapat program diskon untuk pembelian BP 92.

Manajemen BP-AKR menyebutkan bahwa terdapat program promo gratis 1 liter, berlaku untuk pembelian semua jenis BBM gasoline (bensin) BP. Adapun persyaratannya, yakni setiap pembelian BBM bensin BP minimal 25 liter, maka akan dapat potongan harga 1 liter.

"Dengan memanfaatkan program promo gratis 1 liter, maka setiap melakukan pembelian BP 92 sebanyak 25 liter, pelanggan cukup membayar 24 liter sehingga harga BBM BP 92 menjadi Rp 12.307 per liter," kata manajemen BP-AKR melalui keterangan tertulisnya.

Selain itu, harga BBM BP Ultimate (RON 95) masih tetap Rp 13.780 per liter. Sementara untuk jenis BP Diesel juga tetap berada di harga Rp 13.160 per liter.

Berikut rincian harga BBM BP-AKR per 13 Juli 2023:

- BP Ultimate: Rp 13,780 (Jabodetabek dan Jawa Timur)

- BP 92: Rp 12,820 (Jabodetabek) Rp 12,920 (Jawa Timur)

- BP 90: Rp 12,740 (Jabodetabek)

- BP diesel: Rp 13,160 (Jabodetabek dan Jawa Timur).

