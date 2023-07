BMW M3 Competition Touring M dan All New BMW M3 CS Dirilis, Harga Mulai Rp 2,4 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Indonesia bersama BMW Eurokars meluncurkan dua model mobil baru, yakni BMW M3 Competition Touring M xDrive dan varian terbatas All New BMW M3 CS. Keduanya dirilis adalam acara M Fest pada Kamis, 13 Juli 2023.

"Setelah BMW M4 Competition Convertible M xDrive hadir pada bulan lalu, kini BMW M3 Competition Touring M xDrive dan All New BMW M3 CS siap penuhi kebutuhan pelanggan dan mendukung kesuksesan BMW M di Indonesia," kata President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 14 Juli 2023.

BMW M3 Competition Touring M xDrive

BMW M3 Competition Touring M xDrive hadir dengan desain khusus BMW M seperti cooling air routing dan aerodynamic balance. Mobil ini juga menampilkan kidney grille BMW tanpa bingkai yang tersusun secara vertikal, dipadukan dengan intake udara samping yang besar serta finishing Black high-gloss di sekeliling kendaraan.

Bagian atapnya dilabur warna Black high-gloss, juga terdapat roof rails standar dan penutup pengarah udara Gurney khusus model pada spoiler atap dicat dengan warna yang sama. Atapnya diberi warna bodi sebagai opsi dan paket eksterior BMW M Carbon juga bisa ditemukan di daftar opsi.

M3 Competition Touring M xDrive mengusung mesin enam silinder segaris dengan teknologi BMW M TwinPower Turbo. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 510 HP dan torsi 650 Nm yang disalurkan melalui transmisi M Steptronic delapan kecepatan dengan Drivelogic dan sistem penggerak all wheel drive M xDrive.

Bagian interiornya menampilkan layar digital berikuran 12,3 inci dan juga tampilan kontrol dengan layar diagonal 14,9 inci. Kemudian juga dilengkapi jok M Sport berlapis upholstery kulit Merino yang dapat disetel secara elektrik dengan fungsi memori dan pemanas kursi.

All New BMW M3 CS

All New BMW M3 CS hadir dengan mesin yang lebih bertenaga dan lebih ringan dari model sebelumnya. All New M3 CS ini menggunakan mesin enam silinder segaris dengan teknologi M TwinPower Turbo yang dikembangkan untuk model M3 dan M4, juga menjadi basis mesin untuk BMW M4 GT3.

BMW M3 CS terbaru ini mengalami peningkatan tenaga mesin sebesar 40 HP dibandingkan BMW M3 Competition Touring M xDrive. Mesin baru ini menghasilkan tenaga 551 HP dan torsi 650 Nm pada putaran mesin 2.750 hingga 5.950 rpm.

Mesin tersebut dipadukan dengan transmisi M Steptronic delapan kecepatan dengan Drivelogic. Mobil ini menggunakan sistem penggerak all wheel drive M xDrive yang dapat membuat akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat dituntaskan dalam waktu 3,4 detik.

Mobil ini dilengkapi dual branch exhaust system yang menampilkan flap yang dikontrol secara elektrik, peredam belakang titanium, dan dua pipa knalpot berkelir hitam matt. Melalui model Sport atau Sport+, pengaturan mesin dapat menghasilkan suara khas mesin BMW.

All New BMW M3 CS dibekali rem M Carbonic ceramic brake dengan kaliper rem Red high-gloss. Velgnya menggunakan desain V-spoke eksklusif dalam balutan warna Gold Bronze finish dan memiliki diameter 19 inci di depan dan 20 inci di bagian belakang. Velg tersebut dibalut ban 275/35 ZR19 di depan dan 285/30 ZR20 di belakang.

Bagian interiornya dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang mengedepankan performa dan teknologi digital canggih. Terdapat jok bucket M Carbon sebagai standard dan penggunaan CFRP pada beberapa elemen struktural untuk meminimalkan bobot.

Jok bucket M Carbon ini dilapisi full leather Merino dengan skema warna hitam/merah serta jahitan kontras yang khas. Panel pintunya dilapisi kulit hitam dan terdapat tulisan "CS" berwarna merah di bagian konsol tengah.

Harga

BMW M3 Competition Touring M xDrive dipasarkan dengan harga Rp 2.497.000.000 off the road. Sementara untuk All New BMW M3 CS dibanderol Rp 3.717.000.000 off the road.

