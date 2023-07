Tiket GIIAS 2023 Mulai Dijual Hari Ini, Ada Diskon 50 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 akan digelar pada 10-20 Agustus mendatang di ICE BSD, Tangerang. Para pengunjung bisa mendapatkan tiket secara online melalui aplikasi Auto360 atau secara on the spot pada saat berlangsungnya pameran.

Perlu dicatat, untuk tiket pembelian secara online dan offline memiliki harga yang berbeda. Para Harga tiket yang dibeli secara daring dilaporkan lebih murah dibandingkan dengan beli langsung atau on the spot.

Selain itu, GIIAS 2023 juga akan menjual tiket pre-sale VIP Day yang dibanderol dengan harga Rp 30.000. Tiket VIP Day murah tersebut sengaja dihadirkan sebagai bentuk perayaan pameran GIIAS ke-30.

"Kebetulan GIIAS tahun adalah yang ke-30, biasanya VIP Day terbatas untuk undangan. Namun, kali ini kita mencoba memberikan tawaran kepada pengunjung yang ingin merasakan VIP Day," kata Project Director Seven Event Sri Vista Limbong di Jakarta.

Selain itu, GIIAS 2023 juga menjual tiket pre-sale yang menawarkan diskon cukup besar. Pre-sale pertama akan dimulai pada tanggal 17-19 Juli 2023 dengan diskon 50 persen, sementara pre-sale kedua akan diadakan pada 24-26 Juli 2023 dengan diskon 25 persen.

Berikut harga normal tiket GIIAS 2023:

Weekdays: Senin-Jumat (11.00-21.00)

- Online via aplikasi Auto360: Rp 50.000

- On the spot (OTS): Rp 70.000

Weekends/Public Holiday: Sabtu dan Minggu (10.00-21.00)

- Online via aplikasi Auto360: Rp 100.000

- On the spot (OTS): Rp 120.000

Independence Day:

Kamis, 17 Agustus 2023 (10.00-21.00)

- Online via aplikasi Auto360: Rp 78.000

- On the spot (OTS): Rp 120.000

Sebagai informasi, GIIAS 2023 menghadirkan 49 merek kendaraan. 29 kendaraan penumpang yang terdiri dari Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, dan Wuling.

Terdapat 5 merek kendaraan komersial, yakni Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Commercial, dan UD Trucks. Lalu ada 15 merek sepeda motor, yaitu Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.

