Spesifikasi dan Fitur Hyundai Stargazer Essential, Apa Saja Ubahannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hyundai Stargazer Essential telah diluncurkan di Hyundai Studio, SCBD, Jakarta Selatan, pada Senin, 17 Juli 2023. Varian baru tersebut hadir sebagai pengganti tipe Trend.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia Woojune Cha mengatakan bahwa hadirnya New Stargazer memperkuat komitmen Hyundai untuk terus memberikan inovasi unggul dan value for money di segmen LMPV bagi konsumen Indonesia.

"Seluruh varian di dalam New Stargazer pun telah dirancang untuk menjadi pendamping ideal bagi mobilitas pelanggan yang melengkapi setiap momen dan kebahagiaan bersama keluarga," kata dia di SCBD.

Bicara spesifikasinya, varian Essential dilengkapi pencahayaan Horizontal LED DRL. Lalu Distinctive H Rear Lamp-nya juga telah menggunakan LED+Bulb Combination Lamps.

Hyundai Stargazer Essential juga dibekali LED Multi Face Reflector (MFR) Headlamps dan LED Position Lamp. Front Fog Lamps juga hadir untuk meningkatkan visibilitas di cuaca buruk demi kenyamanan berkendara di segala kondisi.

Pada bagian eksterior, varian Essential disematkan skid plate pada bagian depan dan belakang. Terdapat juga Front Radiator Grill berwarna hitam seperti pada varian Style dan Prime.

Hyundai Stargazer Essential menggunakan Alloy Wheel 16 inci yang lebih ringan dari steel wheel. Ini diklaim membuat kendaraan dapat lebih lincah bergerak untuk pengalaman berkendara yang lebih baik.

Beralih ke interior, terdapat Supervision Color TFT LCD Cluster 4,2 inci yang mampu memberi informasi seputar kendaraan. Selain itu, pengguna pun bisa dengan mudah menyalakan mesin melalui Smart Keyless Entry dan Push Start Button dengan iluminasi tanpa perlu memutar tuas kunci.

Varian ini telah dilengkapi Telescopic Steering yang memungkinkan pengguna mengatur posisi setir demi mendapatkan posisi mengemudi yang lebih rileks agar tidak cepat lelah. Lalu, ada Day/Night Insight Rear View Mirror yang bisa diatur sesuai waktu berkendara untuk mendapat tampilan yang lebih jelas, termasuk mengurangi cahaya dari kendaraan di belakang saat malam hari.

Outside Rear View Mirror dari Stargazer Essential pun sudah elektrik. Model baru ini juga mendapatkan penambahan fitur keamanan yaitu, Hill-Start Assist Control (HAC) yang bisa mencegah kendaraan mundur saat menyalakan mesin dari posisi berhenti di tanjakan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hyundai juga telah melengkapi Essential dengan Tire Pressure Monitoring System untuk membantu memantau kondisi angin pada ban mobil.

Selain itu disematkan empat mode berkendara, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Pengguna bisa leluasa memilih mode sesuai kebutuhan, seperti Eco untuk penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, atau Sport untuk akselerasi dan performa yang lebih maksimal.

New Stargazer menawarkan pembaruan yang unik dibanding model sebelumnya. Lini tersebut kini memiliki panel dashboard glossy black yang elegan, di mana tipe terdahulunya menggunakan warna abu-abu.

Selain itu, panelnya pun didesain melandai dari bagian head unit ke cluster housing untuk menambah kenyamanan. Interior terbaru ini berpadu sempurna dengan Ambient Mood Light yang memberi kesan mewah.

Demi memaksimalkan kenyamanan, seluruh varian New Stargazer kini menggunakan sistem AC Double Blower. Jadi, penumpang di bangku belakang pun dapat menikmati suhu sejuk secara maksimal. Ada pula Wireless Smartphone Charger yang memberikan kenyamanan dan kemudahan lebih bagi pengguna untuk mengisi daya smartphone.

Sementara itu, Mobil ini menggunakan penggerak roda depan dengan mesin Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Cylinder DOHC yang dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 115ps/6.300rpm dan torsi 143,8Nm/4.500rpm.

Performa yang optimal didukung dengan ketersediaan dua model transmisi, yaitu manual dengan 6 percepatan dan matic dengan Intelligent Variable Transmission (IVT). Stargazer Essential MT dijual dengan harga Rp 228.557.000 dan tipe IVT sebesar Rp 240.671.000 (Off The Road Jakarta).

Pilihan Editor: Ganjar Pranowo Apresiasi Kemenangan Fadillah Aditama di JuniorGP Barcelona

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto