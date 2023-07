Suzuki XL7 Hybrid Hadirkan Promo Penjualan Sepanjang Juli 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indonesia Sales menginformasikan bahwa pihaknya menghadirkan promo sepanjang Juli 2023. Salah satu unit yang mendapatkan promo penjualan tersebut adalah Suzuki XL7 Hybrid.

Selain itu Suzuki juga memberikan promo pada model lainnya di bulan ini, yaitu All New Ertiga Hybrid, S-Presso, dan New Carry. Promo tersebut nantinya akan berbeda-beda, tergantung unit mana yang dibeli konsumen.

Informasi tersebut dipaparkan langsung oleh Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales, Randy R. Murdoko, dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa promo ini dapat memudahkan calon konsumen untuk memiliki kendaraan ramah lingkungan.

“Selain menawarkan uang muka dan cicilan ringan, calon konsumen yang melakukan pembelian mobil All New Ertiga Hybrid, New XL7 Hybrid, dan S-Presso juga berkesempatan mendapatkan logam mulia dan kesempatan mendapatkan sepeda motor Suzuki bagi calon konsumen yang melakukan pembelian New Carry selama periode Juli 2023,” kata dia.

Promo XL7 Hybrid sendiri berupa DP/uang muka dan cicilan yang ringan, serta pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun. Dengan adanya program penjualan tersebut, Suzuki mengklaim bahwa konsumennya akan dipermudah untuk memiliki mobil impian mereka.

“Adanya program penjualan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan mobil impiannya dari Suzuki. Caranya pun cukup mudah karena calon konsumen hanya perlu mendatangi diler resmi Suzuki terdekat yang sudah tersebar di seluruh Indonesia,” tutup dia.

Terlepas dari itu, XL7 menjadi mobil penumpang terlaris Suzuki sepanjang bulan lalu dengan kenaikan sebesar 24 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan Mei 2023, penjualan mobil Suzuki XL7 meningkat sebesar 36 persen. SUV tersebut mampu berkontribusi sebesar 15 persen.

Varian Hybrid mendominasi penjualan mobil Suzuki XL7 pada Juni 2023. Dilaporkan bahwa Suzuki XL7 Hybrid tipe Alpha dan Beta berkontribusi sebesar 74 persen dari total penjualan XL7.

