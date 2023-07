Prabowo Sopiri Jokowi dan Erick Thohir Naik Maung, Intip Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ibu Negara Iriana dan Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi fasilitas produksi munisi Pindad di Malang, Jawa Timur, pada Senin, 24 Juli 2023. Menariknya, perjalanan Jokowi ini disopiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan menggunakan kendaraan militer Pindad Maung.

Jokowi mengatakan kunjungannya tersebut bertujuan mengecek kesiapan Pindad dalam pemenuhan pasar ekspor yang dinilai mengalami peningkatan. Ia juga mengaku akan menggelar rapat untuk menentukan kesiapan dan arah dari Pindad untuk ke depannya.

"Jadi nanti kami akan rapat dengan komisaris utama semuanya, ingin memutuskan ke arah mana Pindad ini akan dibawa karena memang ada sebuah demand permintaan yang sangat besar sekali dari luar untuk ekspor ya," ujar orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Pindad Maung 4X4 yang ditumpangi Jokowi ini dilabur kelir hitam doff dengan pelek hitam. Unit tersebut berbeda dengan model Maung yang diproduksi Pindad, yakni berwarna hijau, biru muda, dan biru tua.

Dilansir dari situs berita Antara, Maung dirancang khusus untuk Jokowi dengan menyesuaikan fasilitas kenyamanan dan keamanannya. Bahkan mobil ini dirancang menyesuaikan postur tubuh Jokowi untuk memaksimalkan kenyamanannya.

Kendaraan taktis Maung yang digunakan Jokowi ini telah dilakukan penyesuaian dari model standarnya. Joknya menggunakan model captain seat berwarna coklat, lengkap dengan penyangga kepala dan juga arm rest.

Pindad Maung memiliki dimensi panjang 4,8 meter, lebar 2 meter, tinggi 1,8 meter, jarak sumbu roda 2,8 meter, serta ground clearance 0,3 meter. Dapur pacunya dibekali mesin diesel 1.900cc yang menghasilkan tenaga 126 HP.

Maung dapat melaju dengan kecepatan 120 km per jam dan punya jarak tempuh hingga 650 kilometer. Suspensi depannya menggunakan Independent Coil Spring with Gas Shock Absorber, sementara suspensi belakangnya menggunakan Rigid 5-link Coil Spring with Gas Shock Absorber.

