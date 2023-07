All New Mitsubishi Triton Debut di Thailand, Hadir Pakai Mesin Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - All New Mitsubishi Triton menjalani debut di Thailand pada hari ini, Rabu, 26 Juli 2023. Mobil double cabin generasi keenam ini tampil dengan desain baru dan juga disematkan mesin teranyar.

"Kami merilis Triton terbaru ini pertama kali di Thailand dan akan diluncurkan juga di negara ASEAN dan Oceania. Tahun depan akan kami rilis di Jepang," kata President dan CEO Mitsubishi Motors Corporation Takao Kato dalam acara peluncuran All New Mitsubishi Triton.

Triton generasi terbaru ini telah diungkapkan dalam versi konsepnya dalam ajang Bangkok International Motor Show pada Maret 2023. Dari konsep ini, Mitsubishi melakukan peningkatan dan pengembangan Triton terbaru berdasarkan sejumlah masukan dari konsumen.

Secara tampilan, Triton generasi terbaru ini mengusung desain Dynamic Shield khas Mitsubishi. Mobil ini juga mengusung sasis baru Mega Frame yang diklaim lebih besar dimensinya dibandingkan model sebelumnya.

All New Mitsubishi Triton, 26 Juli 2023. FOTO/Mitsubishi

Grilnya menggunakan desain persegi panjang yang diapit tiga lampu LED berbentuk L, serta terdapat DRL yang ditempatkan tepat di atas lampu depan. Lampu belakangnya berbentuk T di kedua sisi pintu belakang yang menampilkan spoiler halus untuk meningkatkan aerodinamika dan sistem peredam baru.

"New Triton telah mendapatkan peningkatan dari sisi eksterior, interior, mesin, suspensi, dan semuanya," kata Chief Product Specialist Mitsubishi Motors Corporation Yoshiki Masuda.

Model yang juga dikenal sebagai Mitsubishi L200 ini memiliki dimensi panjang 5.320 mm, lebar 1.865 mm, tinggi 1.795 mm, dan jarak sumbu roda 3.130 mm. Dimensinya lebih panajg 55 mm, lebih lebar 115 mm, lebih tinggi 35 mm dari model sebelumnya, termasuk ruang kabinnya lebih luas 50 mm.

Dari sektor mesin, Triton generasi terbaru dibekali mesin diesel baru 2,4 liter Hyper Power Turbo dengan teknologi CGT. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 184 HP di 3.500 rpm dan torsi 430 Nm di 2.250-2.500 rpm.

Kemudian juga ada opsi mesin 2,4 liter Bi-Turbo Hyper Power yang menghasilkan tenaga 204 PS dan torsi 470 Nm. Tenaga mesin ini diklaim lebih halus berkat penggunaan teknologi Mitsubishi MIVEC dan dipadukan dengan transmisi otomatis 6 kecepatan dan juga manual 6 kecepatan.

Interior All New Mitsubishi Triton, 26 Juli 2023. FOTO/Mitsubishi

Bagian interiornya menampilkan layar tengah berukuran 9 inci yang dapat terintegrasi dengan smartphone. Setir, grip, dan gagang pintunya telah dirancang ulang berdasarkan pendekatan yang disebut sebagai Mitsubishi Touch, yang mengutamakan pada kenyamanan dan kekokohan.

All New Triton juga dibekali tujuh mode berkendara yang terdiri dari Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand, dan Rock. Selain itu, terdapat juga fitur Active Yaw Control seperti yang sudah disematkan pada New Xpander Cross.

Tidak ketinggal fitur keselamatan juga hadir dalam Triton terbaru ini seperti Active Stability & Traction Control, Hill Start Assist, Hill Decent Control, Forward Collision Mitigation System (FCM), Front Cross Traffic Alert (FCTA), Drive Monitoring System (DMS), Drive Attention Aler (DAA), Adaptive Cruise Control (ACC), Traffic Sign Recognition (TSR)/

Kemudian juga ada fitur Rear Automatic Emergency Braking (Rear AEB), hingga Automatic post-Collision Braking System (APCB). Triton baru ini hadir dengan dua warna baru, yakni Yamabuki Orange Metallic dan Blade Silver Metallic.

