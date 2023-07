Turnamen Golf Mercedes-Benz Kumpulkan Donasi Sebesar Rp 51,5 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mercedes-Benz telah menggelar Mercedes-Benz Owners Indonesia Golfers (MBOIG) All Star Golf Tournament 2023 di Royale Jakarta Golf Club. Kompetisi yang berlangsung pada Selasa, 25 Juli 2023 ini diikuti oleh 248 peserta.

Ini merupakan gelaran MBOIG All Star Golf Tournament kedua yang diselenggarakan Mercedes-Benz. Turnamen ini menawarkan sejumlah hadiah Hole in One yang istimewa, seperti uang ratusah juta rupiah, motor Harley-Davidson, hingga Mercedes-Benz C-Class terbaru.

Sayangnya hadiah tersebut tidak dapat dibawa pulang oleh peserta, karena seluruhnya gagal menorehkan Hole in One di MBOIG All Star Tournament 2023. Namun peserta tetap bisa mendapatkan hadiah doorprize, seperti LED TV, perhiasan berlian hingga sepeda motor.

"Semoga dengan suksesnya MBOIG All Star Golf Tournament 2023 ini semakin memacu kami untuk bisa menyelenggarakan kegiatan serupa yang lebih seru lagi," kata Ketua MBOIG Isnan Pawennei dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Isnan juga mengatakan bahwa gelaran turnamen golf tahun ini lebih disambut antusias, karena jumlah pesertanya terbilang sangat tinggi. Karena digelaran tahun lalu hanya ada 18 hole, sedangkan tahun ini mencapai 27 hole.

MBOIG All Star Golf Tournament 2023 meninggalkan kisah menarik setelah pemain junior berusia 13 tahun bernama Eugene Tanyongjaya berhasil meraih predikat Best Gross Overall.

Selain itu, turnamen golf Mercedes-Benz ini juga mengajak para peserta untuk berdonasi ke Yayasan Pita Kuning. Terhitung, mereka berhasil mengumpulkan uang tunai sebesar Rp 51,5 juta.

Berikut daftar pemenang Mercedes-Benz Owners Indonesia Golfers All Star Golf Tournament 2022:

Best Gross Overall : Eugene Tanyongjaya

Best Nett Overall : Rubby

Best Nett A : Vibula Ryan, Subur Christianto, Marchello

Best Nett B : Gusti Gede Made, Benny Riswandi, Paulus Rudy

Best Nett C : Sammy Lalamentik, Wawan Priyanto, Ius Tadjudin

Best Nett Ladies : Lisa, Ajeng, Ani Wati Ibon Sofyan

