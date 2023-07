Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Seorang pengusaha rental mobil di Yogyakarta, Budiwanto, dalam dua bulan memborong 20 unit mobil All New Agya untuk keperluan bisnisnya.

Pendiri rental mobil Sekawan yang berlokasi di Jalan Kaliurang Km 16 Sleman Yogyakarta itu mengatakan bahwa konsumennya banyak kesengsem dengan fitur dan body baru All New Agya. Sekedar informasi, 60 persen konsumennya adalah mahasiswa.

Baca Juga: Pengusaha Rental di Yogyakarta Sebut All New Agya Laris Disewa

"Bulan Juni lalu saya beli 10 unit All New Agya ini, ternyata laris sekali, testimoni bagus semua," kata Budiwanto di sela customer gathering bertajuk Gebyar All New Agya Jogja yang digelar Nasmoco Group di salah satu resto area Jogja City Mal, Kamis, 27 Juli 2023.

Budiwanto pun kaget, antusiasme konsumen pada All New Agya itu sangat tinggi. Dalam sebulan terakhir, model ini hanya ngandang selama lima-enam hari saja, selebihnya full keluar kandang alias disewa.

"Mereka (konsumen) suka kedap suaranya, suspensinya yang empuk, fitur lengkap dan tampilan lebih stylish dari mobil ini," kata Budiwanto.

Baca Juga: Winongo Jogja River Festival 2023 Jadi Kampanye Wisata Sungai Pertama Yogya

Pria yang sudah merintis usahanya selama 10 tahun terakhir itu pun akhirnya memberanikan diri untuk kembali membeli 10 unit All New Agya lagi pada bulan ini. Karena unit itu saat ini yang paling dicari konsumen, terutama saat akhir pekan.

"Apalagi kalau sudah akhir pekan, Jumat sampai Minggu, saya harus menolak-nolak karena stok mobil habis disewa semua," kata pria yang memiliki 150 mobil berbagai jenis untuk rental.

Lebih lanjut Budiwanto menambahkan, untuk biaya sewa All New Agya itu sendiri sebesar Rp 300 ribu untuk tipe otomatis. Biaya tersebut berlaku dalam jangka waktu 24 jam dan lepas kunci (tanpa supir).

Tak sendirian, adik Budiwanto, Trisunu yang juga pendiri rental mobil Garasi Ndeso di Jalan Kaliurang Km 16 Sleman ikut memborong unit All New Agya meski tidak sebanyak sang kakak.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Bulan Juni lalu saya coba beli dua unit dulu, ternyata antusiasme konsumen bagus, makanya bulan Juli ini saya nambah dua unit lagi," kata Trisunu yang memiliki 50 unit mobil untuk disewakan.

Marketing Nasmoco Bantul Hendy Triyantoro menerangkan bahwa permintaan All New Agya cukup tinggi. "Dari tiga cabang Nasmoco Yogya, baik Mlati, Bantul, dan Janti tiap bulan SPK (surat pemesanan kendaraan) yang masuk untuk Agya ini berkisar 15-20 unit," kata Hendy.

All New Agya sendiri saat ini bersaing dengan Honda Brio di pasar otomotif Indonesia. Dua mobil tersebut diklaim menjadi incaran anak muda, karena ukurannya terbilang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

Honda sendiri baru saja meluncurkan model New Brio Satya meramaikan pilihan mobil Low Cost Green Car dan city car di Indonesia. Peluncuran ini menyusul Toyota Agya yang terlebih dulu diluncurkan dengan status all new.

Soal mesin, All New Agya memakai mesin berkapasitas 1.200 cc tiga silinder. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga 86 hp dan torsi 112 Nm. Sedangkan New Brio Satya memboyong mesin 1.200 cc empat silinder bertenaga 88 hp dengan torsi puncak 110 Nm.

Pilihan Editor: Peran Dani Pedrosa Diklaim Sangat Membantu KTM di MotoGP



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto