New Kawasaki ZX-6R Rilis di Indonesia, Harganya Rp 359,9 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) meluncurkan motor baru, New Kawasaki ZX-6R 24 Model Year di Tanah Air. Motor supersport tersebut tampil dengan kelir khas KRT edition, yakni Lime Green.

"Kami sebagai pioneer motor sport, bersikeras dalam membangun citra supersport Ninja ZX-6R untuk mengoptimalkan situasi berkendara khususnya bagi Kawasaki Lovers dan motorcycle enthusiast di seluruh Indonesia," kata Head Sales & Promotion PT KMI, Michael C. Tanadhi dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Jumat, 28 Juli 2023.

Ninja ZX-6R dibekali mesin 636cc in-line four DOHC berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan mesin tersebut mencapai 129 PS pada putaran mesin 13.000 rpm dan torsi 69 Nm di 11.000 rpm.

Kawasaki ZX-6R terbaru ini menampilkan lampu depan reflektor hybrid dengan LED di lampu utama dan lampu sein. Panel meternya menggunakan layar TFT colour yang terkoneksi dengan smartphone via Rideology.

Sistem pengeremannya menggunakan dual semi floating disc atau cakram berukuran 310 mm di bagian depan, sementara bagian belakangnya menggunakan cakram 220 mm. Roda depannya berukuran 120/70ZR17M dan roda belakangnya 180/55ZR17M.

Motor ini juga turut dilengkapi beberapa fitur dan teknologi seperti New Integrated Riding Modes, yang mengombinasikan Kawasaki Traction Control (KTRC) dan Power Modes. Kemudian ada juga Kawasaki Intelligent anti-lock Brake System (KIBS), Kawasaki Quick Shifter (KQS), hingga Showa Separate Function Fork-Big Piston (SFF-BP).

New Kawasaki Ninja ZX-6R dipasarkan dengan banderol sebesar Rp 359,9 juta on the road (OTR) Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Serang (Jadetabekser).

