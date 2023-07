BMW Belum Pastikan Mobilnya Bisa Minum Pertamax Green 95 atau Tidak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina telah memulai penjualan BBM Pertamax Green 95 yang menggunakan campuran Bioetanol sebesar 5 persen. Mereka mengklaim jika BBM tersebut bisa digunakan untuk semua kendaraan roda 2 dan roda 4.

Meski begitu, Product Specialist BMW, Anindyanto Dwikumoro mengatakan belum bisa memastikan apakah Pertamax Green 95 cocok untuk mobil BMW atau tidak. Namun dia menegaskan jika RON 95 sangat direkomendasikan untuk mobil BMW.

"Kita belum dapet detil banyak juga soal teknis Pertamax Green ini, jadi kita perlu waktu untuk lebih dalam lagi, bahwa its okay or not. Tapi tetap dari BMW basicly secara engine petrol kita merekomendasi minimal RON 95," kata dia.

Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa pihaknya perlu mengkaji lebih lanjut soal kandungan Pertamina Green 95. Berkaca pada BBM jenis biodiesel, pihaknya baru akan merekomendasikan setelah studi selesai.

"Kita masih cari tau lebih lanjut, karena mesin diesel kita yang dahulu saja itu kan ketika ada bensin diesel dengan campuran bio, itu kita bisa rekomendasi di maksimum B7. Untuk mesin bensin kita masih kurang tahu teknisnya seperti apa untuk batasan bionya," jelas dia.

Sebagai informasi, Pertamax Green 95 diluncurkan pada 24 Juli 2023. BBM jenis baru tersebut menggunakan campuran Bioetanol sebanyak 5 persen yang bahan bakunya berasal dari molase tebu. Molase tebu itu nantinya diproses menjadi etanol fuel grade.

Pertamina sudah menjual Pertamax Green 95 di 15 SPBU, yang tersebat di wilayah DKI Jakarta dan Surabaya. Produk BBM baru tersebut dijual sebesar Rp 13.500 per liter.

