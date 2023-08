Auto2000 Hadirkan Promo Kemerdekaan pada Agustus 2023, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Auto2000 turut memeriahkan nuansa kemerdekaan di bulan Agustus 2023. Mereka dilaporkan bakal memberikan kado istimewa kepada pelanggannya dan menghadirkan program promo menarik.

Nantinya Auto2000 bakal menyajikan berbagai program kemudahan transksai mobil baru dan perawatan kepada konsumen Indonesia. Auto2000 juga turut mendukung pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023.

“AutoFamily dapat melihat dan transaksi langsung pembelian mobil baru Toyota dengan bantuan Salesman Auto2000, test drive mobil idaman, serta memanfaatkan berbagai program promo yang ditawarkan,” kata Nur Imansyah Tara, Aftersales Business Division Head Auto2000.

Program kemerdekaan yang disiapkan salah satunya adalah Prromo Auto Berkibar Agya. Nantinya konsumen yang ingin beli All New Agya bisa mengeluarkan cicilan ringan Rp 3 jutaan per bulan.

Selain itu promo lainnya juga menghadirkan down payment (DP) mulai dari Rp 20 jutaan, atau DP ringan mulai 15 persen, sesuai kebutuhan pelanggan. Ada juga bonus free biaya jasa servis berkala selama 3 tahun dengan program T-Care Lite.

Lalu Auto2000 juga menghadirkan Promo Auto Berkibar Calya, di mana pelanggan ditawarkan beberapa pilihan program, yakni cicilan ringan dari Rp 3 jutaan, DP mulai Rp 30 jutaan, atau DP ringan mulai 15 persen. Termasuk, program T-Care Lite berupa free biaya jasa servis berkala selama 3 tahun.

Auto2000 juga menghadirkan promo Auto Berkibar #HappyHour untuk servis berkala di bengkel resmi. Promo itu juga berlaku untuk order layanan THS dan Auto2000 Home Service, yang mulai beroperasi di atas jam 12.00 WIB pada Selasa-Jumat.

Sekedar informasi tambahan, Auto2000 dipastikan bakal hadir di booth Toyota pada pameran otomotif GIIAS 2023 yang berlangsung di ICE BSD City, Serpong, pada 10–20 Agustus 2023.

