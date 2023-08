3 Mobil Listrik Neta yang Rilis di GIIAS 2023, Intip Bocoran Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pabrikan mobil listrik Cina, Neta akan tampil di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Dalam pameran otomotif tahunan ini, Neta akan memboyong beberapa produk mobil listriknya untuk dipasarkan di Tanah Air.

"Ada 5-6 produk yang kita tampilkan. Akan ada juga 2-3 mobil test drive, serta beberapa activity lainnya," kata Brand and Marketing Director Neta Yusuf Anshori, dikutip Tempo hari ini, Senin, 7 Agustus 2023.

Dalam akun Instagram resminya, @netaindonesia, Neta mengunggah tiga model mobil listrik yang akan debut di GIIAS 2023. Ketiga model tersebut adalah Neta U, Neta V, dan Neta S.

Bicara spesifikasi, mobil listrik Neta U memiliki baterai berkapasitas 54,32 kWh dan 81,57 kWh. Mobil ini mampu melaju dengan jarak tempuh terjauh 500 kilometer. Tenaga yang dihasilkan dari motor listrik Neta U sebesar 120 kW atau 161 HP dan torsi 210 Nm dan versi long range tenaganya 170 kW atau sekitar 227 HP serta torsi 310 Nm.

Kemudian untuk Neta V mengusung baterai CATL berkapasitas 38,54 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 380 km. Motor listrik yang digunakan di Neta V ini mampu menghasilkan tenaga 95 PS dan torsi 150 Nm, dengan kecepatan tertinggi dibatasi pada 120 km per jam.

Lalu untuk Neta S, dibekali baterai Lithium-ion ternary 43,88 kWh atau 43,51 kWh dan motor listrik bertenaga 170 kW atau sekitar 227 HP. Mobil dengan gaya pintu gunting ini bisa menempuh jarak maksimal 1.160 kilometer.

Dalam perkenalan di GIIAS 2023 nanti, Neta akan membawa pesan khusus kepada masyarakat Indonesia, terutama pengunjung yang hadir di pameran otomotif tersebut.

"Ada juga explorer Neta corner, di mana ini kita buat khusus untuk masyarakat dan rekan-rekan media yang ingin melihat atau mengetahui lebih jauh mengenai brand Neta. Pada GIIAS kali ini Neta membawa 'message for Indonesia, this is Neta', sebagai bentuk perkenalan brand kami untuk pertama kalinya kepada khalayak Indonesia," ujar Yusuf.

