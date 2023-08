Isuzu Hadirkan Promo Penjualan di GIIAS 2023, Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) ikut meramaikan gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Hadir di hall 3 dengan menyuguhkan line up unggulan, Isuzu akan hadirkan display kendaraan niaga untuk berbagai bidang usaha.

Lineup yang ditampilkan mulai dari Isuzu Elf NMR series dengan aplikasi bak kayu. Dan penggunaannya biasa digunakan di rural area, mengingat segmen transporter umum merupakan yang terbesar di Indonesia.

Isuzu Elf NMR series NMR Bak Kayu ini ideal digunakan untuk banyak kebutuhan. Contohnya seperti penggunaan unit pada pengangkutan hasil bumi berupa sayur dan buah-buahan. Selain itu, dapat dipakai juga untuk mengangkut logistik umum lainnya.

Selanjutnya ada Isuzu Traga, yakni medium pick up yang fleksibel menjangkau perkotaan dan pemukiman. Hal tersebut menjawab kebutuhan bisnis di dunia kuliner.

Kemudian, Isuzu juga kan menampilkan All New Isuzu D-MAX 4x4, dengan fitur dan kemampuannya yang telah menjadi pilihan populer untuk digunakan sebagai kendaraan operasional oleh Korps Samapta Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sabhara Polri).

Terdapat juga New Isuzu mu-X yang dipajang di booth Isuzu GIIAS 2023, termasuk istimewa lantaran juga menjadi salah satu dari kendaraan operasional Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani). All New Isuzu mu-X 4x4 dipilih karena sesuai dengan standarisasi kendaraan operasional Perhutani, yakni jenis four-wheeld drive (4WD).

“Tak ada kompromi, bisnis rantai pasok dingin harus siap terus berkerja kapanpun dan dimanapun dibutuhkan, zero downtime adalah etos kerja yang mutlak. Serta menjadi perhatian Isuzu melalui keandalan produknya yang dipadu dengan dukungan aftersales dan spare part di seluruh Indonesia,” kata Attias Asril.selaku Business Strategy Div.Head PT IAMI.

Selama 10 hari di GIIAS 2023, Isuzu menghadirkan program promo penjualan, games interaktif, talkshow edukatif, event Isuzu Real Modification Contest, hingga program kesehatan berupa medical health check gratis menggunakan Isuzu Elf M-Klinik yang bekerja sama dengan Asuransi Astra.

