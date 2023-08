Mercedes-Benz Hadirkan 3 Mobil Mewah di GIIAS, Harga di atas Rp 3 MIliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) kembali hadir di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 setelah absen dalam beberapa tahun terakhir. Brand premium asal Jerma itu merilis tiga mobil baru sekaligus yakni The New EQS SUV, The New EQS Edition One, dan The New Mercedes-AMG SL 43.

Product Manager Mercedes-Benz Indonesia, Aldo Andytira Rais, menjelaskan bahwa The New EQS SUV hadir dengan mesin yang bertenaga. Tenaganya diklaim mampu mencapai 350 Nm dan torsi 800 Nm. Dirinya melaporkan bahwa mobil mewah ini dijual dengan harga Rp 3,59 miliar.

Sementara itu, Deputy Director Sales Operation & Product Management PT MBDI Hari Arifianto mengatakan bahwa pihaknya juga membawa model The New EQS Edition One di GIIAS 2023. Dirinya menginformasikan bahwa model tersebut hanya tersedia dengan jumlah terbatas di pasar otomotif Indonesia.

“Hanya 12 unit di Indonesia. Ini kendaraan listrik pertama yg didesain dari nol. Perbedaan tak hanya dari eksterior, interiornya juga spesial,” kata Hari saat hadir di pameran otomotif GIIAS 2023 hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023.

The New EQS Edition One akan dijual di pasar Indonesia dengan harga sebesar Rp 3,95 miliar. Mobil mewah ini menggunakan baterai dengan daya 107.8 kWh. Model ini dapat menjangkau jarak hingga 770 km. Tenaga yang dihasilkan adalah 333 hp dengan torsi 565 Nm.

Model terakhir yang diperkenalkan di GIIAS 2023 adalah The New Mercedes-AMG SL 43. Mobil mewah tersebut hadir dengan 20 pilihan warna dan menggunakan mesin berkapasitas 2.000 cc yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 381 hp plus 14 hp dan torsi 480 Nm. Mobil sedan ini dibanderol dengan harga Rp 3,2 miliar.

