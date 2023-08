Suzuki Baleno Kini Pakai Kamera 360 dan Layar 9 Inci, Apa Keunggulannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Baleno mendapat penambahan fitur untuk membantu pengendara agar lebih nyaman berkendara dengan kamera 360 derajat dan head unit berukuran 9 inci. Fitur-fitur ini bisa dilihat langsung di Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023.

Kamera 360 di Suzuki Baleno bisa memudahkan pengemudi untuk memantau sekitar mobil. Ketika mundur, pengemudi bisa melihat objek di ujung kanan atau kiri bagian atas untuk mengetahui apakah ada objek atau tidak.

Yulius Purwanto, Head of 4W Product Development PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan, “Adanya fitur kamera 360 dan head unit berukuran 9 inci di Suzuki Baleno yang terpajang di GIIAS 2023 ini sudah langsung dikirimkan ke konsumen.”

Suzuki Baleno dengan kamera 360 dan head unit 9 inci ini baru tersedia dalam versi transmisi otomatis di pasar otomotif Indonesia.

“Teknologi kamera ini merupakan turunan dari Suzuki Grand Vitara. Bisa melihat dengan baik meski minim cahaya, ada panduan untuk parkir dan notifikasi bila ada objek tak terpantau kamera,” ujar Yulius Purwanto.

“Harganya Rp 281,4 juta dan hanya terpaut 3,9 juta (on the road Jakarta). Kita akan fokus ke versi AT dahulu, untuk versi MT akan menyusul,” yakin Yulius Purwanto.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai informasi tambahan, Baleno juga dibekali vehicle alert untuk memberikan reminder buat pengendara. Peringatan itu akan diberikan ketika pengendara lupa menurunkan rem tangan, memakai seat belt.

Keunggulan head unit 9 inci ini juga bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Selain itu bisa melihat fuel economy secara instan dan jarak tempuh dari sisa bahan bakar, sekaligus kecepatan rata-rata.

Pilihan Editor: Nissan Ariya Single Seater Concept Hadir di GIIAS 2023, Dijual di Indonesia?



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto