MINI 5-Door Cooper S Sport Hadir di GIIAS 2023, Harga Rp 800 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia menghadirkan MINI 5-Door Cooper S Sport dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 di ICE BSD, Tangerang. Mobil ini diklaim menjadi kendaraan compact dari brand premium dan penuh histori asal Inggris.

MINI 5-Door Cooper S Sport diklaim cocok untuk berkendara di lalu lintas perkotaan. Pasalnya mobil ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar, dan memiliki volume bagasi yang dapat ditingkatkan dengan melipat sandaran kursi belakang standar 60:40.

Ada juga penambahan trim John Cooper Works (JCW) berikan tampilan lebih menarik. Selain itu terdapat beberapa penyegaran seperti velg 18 inci Circuit Spoke 2-tone, JCW badge di setir dengan material Nappa leather, stainless steel pedals dan footrest.

“Saya ingin mengundang semua fans BMW dan MINI, penggemar otomotif, dan pelanggan setia kami untuk mengunjungi BMW Group Pavilion di GIIAS 2023. Kami telah menyiapkan model-model terbaru dan komitmen BMW Indonesia terhadap Sustainability sambil mengenal lebih banyak tentang BMW dan Mini,” ujar President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan.

MINI edisi spesial ini memakai permukaan interior dalam balutan warna Piano Black yang menambah kesan sporty. Mobil ini dilengkapi Adaptive Suspension, JCW Sports Seat, Carbon Black Dinamica/Leather Combination, dan Panorama Glass Roof.

Adapun harga yang ditawarkan untuk MINI 5-Door Cooper S Sport sebesar Rp 873.000.000. BMW juga menawarkan program khusus eksklusif dengan Tokopedia. Nantinya pelanggan yang melakukan pembelian via Tokopedia, akan mendapatkan Cashback 2 persen up to Rp 20 juta.

