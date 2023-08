Daftar Mobil Baru yang Mejeng di GIIAS 2023, Merek Apa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 telah dibuka pada Kamis, 10 Agustus 2023. Pameran otomotif tahunan yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang ini menghadirkan puluhan merek kendaraan.

Pada GIIAS 2023 ini, terdapat 49 merek kendaraan bermotor, termasuk 29 merek kendaraan penumpang. Merek mobil yang mejeng pada pameran kali ini adalah Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, dan Wuling.

Selain itu, ada juga lima merek kendaraan komersial, yakni Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, dan UD Trucks. Ada juga 15 merek dari kendaraan roda dua, yakni Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, lon Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.

Lalu ada 3 merek karoseri yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem. Selain itu, ada juga beberapa merek dari industri aftermarket dan aksesori otomotif. Lantas, apa saja deretan mobil baru yang menghiasi GIIAS 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini:

Merek Mobil yang Akan Rilis di GIIAS 2023

Pameran otomotif tahunan yang digelar 10-20 Agustus 2023 ini akan menjadi tempat APM meluncurkan beberapa produk baru. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi yang mengatakan jika GIIAS 2023 kembali dipercaya menjadi venue perilisan produk baru, bahkan di antaranya World Premiere.

“Akan ada world premiere, di mana di dunia untuk pertama kalinya akan diperkenalkan di GIIAS 2023. Akan ada dua model yang diperkenalkan di GIIAS 2023, dan tentunya juga akan ada produk baru lainnya yang akan diluncurkan,” kata dia di Hotel JW Marriot beberapa waktu lalu.

Daftar Merek Mobil di GIIAS 2023:

- Chery

- Honda

- KIA

- Lexus

- MG

- Mercedes-Benz

- Mitsubishi Fuso

- Neta

- Subaru

- Volvo

Mobil Baru yang Melantai di GIIAS 2023

- Nissan Ariva Single Seater, merupakan mobil konsep yang pertama kali dipamerkan pada 2021. Mobil ini menjadi proyek eksplorasi, pengembangan, dan contoh tentang bagaimana mesin mobil Ariya digunakan pada mobil balap single seater.

- Nissan Serena e-Power, generasi terbaru MPV yang dibekali mesin 1.400 cc yang baru dikembangkan secara khusus untuk akselerasi yang lebih bertenaga.

- Hyundai Stargaxer X, versi crossover dari Hyundai Stargazer yang mengusung mesin bensin Smartstream G1.5L. Konfigurasi ini menghasilkan tenaga 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimum 143,8 Nm di 4.500 rpm.

- Omoda 5 EV, varian listrik dari SUV Chery Omoda 5. Mobil listrik ini dibekali sejumlah fitur keselamatan, seperti Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic Electric Braking (AEB), Lane Departure Prevention (LDP), Emergency Lane Keeping (ELK), Lane Departure Warning (LDW), hingga Front Collision Warning (FCW).

- Neta V, Neta U dan Neta S, merupakan mobil listrik Cina yang baru diperkenalkan di Indonesia.

- All New C3 Aircross dan the New Citroen eC3, yang merupakan mobil listrik berbasis baterai.

- All New Alphard HEV, PT Toyota Astra Motor meluncurkan keluaran baru dari Alphard HEV yang dibanderol dengan harga Rp 1,657 miliar untuk tipe Non Premium Color. Sedangkan, untuk tipe Premium Color, Alphard HEV dijual dengan harga Rp 1,66 miliar on the road (OTR) Jakarta.

- Mercedes-benz rilis tiga mobil baru, yakni The New EQS SUV, The New EQS Edition One, dan The New Mercedes-AMG SL-43.

- Porsche Cayenne dan Porsche 911 Dakar yang akan hadir secara eksklusif dan dibatasi hanya 2.500 unit di seluruh dunia.

- Great Wall Motors (GWM) merilis tiga mobil baru, yakni Haval, Ora, dan Tank. Namun, ketiga mobil ini baru akan masuk pasar otomotif Indonesia pada tahun depan.

- BMW XM, saat ini dijual dengan harga Rp 597 miliar off the road. BMW memberikan masa warranty selama 60 bulan tanpa batasan kilometer dan garansi 8 tahun atau 120.000 km (mana yang tercapai lebih dulu)

- The All New Lexus LM, untuk pertama kalinya di GIIAS 2023 Lexus menghadirkan The First-ever Luxury Mover yang memiliki teknologi elektrifikasi.

- New Almaz RS Hybrid, keluaran baru medium SUV dari Wuling Motors ini dibanderol dengan harga Rp 472 juta.

- Subaru Outback 2.5i TOURING EyeSight, mobil keluarga Subaru Outback ini dijual dengan harga Rp 779,5 juta.

- Mitsubishi XForce, hadir dalam dua jenis yakni Ultimate CVT dan Exceed CVT. Ultimate CVT akan dijual dengan harga Rp 412,9 juta dan Rp 379,9 juta untuk jenis Exceed CVT.

- Daihatsu Atrai, tampil dengan bentuk uang mungil, adik dari Daihatsu Gran Max ini akan dijual mulai dari Rp 165 juta hingga Rp 206 juta.

- Center Bus T91A Mitsubishi Fuso, hadir dengan ruang kabin yang lebih luas dan berkapasitas 19 penumpang dengan 1 driver.

- Maxus MIFA 9, merupakan full-size MPV premium berteknologi full electric yang dijual dengan harga mulai dari Rp 1,4 miliar OTR DKI Jakarta.

- Volkswagen Tiguan Allspace, yang mengusung mesin 1.4 TSI yang diklaim bisa mengeluarkan tenaga puncak 150 bhp dan torsi 250 Nm dengan transmisi otomatis DSG 6-speed dan kopling ganda plus triptonic.

- New Audi A8L dan Q3 Sportback, mobil mewah yang dijual di pasar Indonesia dengan harga di atas Rp 1 miliar.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

