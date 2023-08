Diskon Mitsubishi GIIAS 2023: Pajero Rp 25 Juta, Xpander Rp 16 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) hadir dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Dalam pameran otomotif tahunan ini, Mitsubishi memboyong lini produknya mulai dari Pajero, Xpander, hingga yang terbaru Xforce.

Selama pameran GIIAS 2023, beberapa mobil Mitsubishi ditawarkan dengan promo berupa potongan harga. Diskon harga ini diberikan untuk model Pajero Sport, Xpander, dan juga Xpander Cross.

“Diskon cuma untuk tiga model itu dan berlaku hanya di GIIAS saja,” kata salah satu pramuniaga Mitsubishi saat ditemui Tempo di arena pameran GIIAS 2023 hari ini, Senin, 14 Agustus 2023.

Diskon tertinggi ada untuk model Pajero Sport Dakar 4X2 , yakni Rp 25 juta. Kemudian juga ada diskon Pajero Sport Dakar Ultimate 4X2 dengan besaran Rp 10 juta, diikuti Pajero Sport GLX 4X4 Rp 5 juta dan Pajero Sport Dakar 4X4 Rp 15 juta.

Kemudian untuk model Xpander Ultimate ada diskon di GIIAS 2023 sebesar Rp 16 juta, Xpander Sport pilihan transmisi CVT atau Manual diskon Rp 7 juta. Lalu untuk Xpander Exceed pilihan transmisi CVT atau Manual diskon Rp 12 juta, diikuti Xpander GLS transmisi CVT atau Manual Rp 8 juta.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada model Xpander Cross, diskon diberikan pada tipe Premium dengan besaran Rp 12 juta dan tipe Manual Transmission (MT) Rp 8 juta. Seluruh diskon tersebut berlaku untuk mobil dengan NIK 2023.

Mitsubishi menempati booth Hall 10A ICE BSD, Tangerang Selatan. Terdapat 17 unit mobil display yang terdiri dari model Mitsubishi Xforce, New Xpander, New Xpander Cross, New Pajero Sport, Minicab MiEV, eK X EV, dan Triton Educar. Mitsubishi juga menyediakan unit test drive yang terdiri dari model Xforce, New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport.

Pilihan Editor: Penjelasan Mitsubishi Soal Kenaikan Harga XForce, Selisihnya Sekitar Rp 7 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.