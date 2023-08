Hyundai Ioniq 6 Rilis di GIIAS 2023, Harga Rp 1,197 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meluncurkan mobil listrik terbarunya, Hyundai Ioniq 6, dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023. Mobil listrik ini dijual dengan harga Rp 1.197.000.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.

"Ioniq 6 hadir sebagai mobil listrik murni Hyundai paling aerodinamis dan paling efisien daya saat ini," kata Chief Operating Officer PT HMID Fransiscus Soerjopranoto dalam acara peluncuran Hyundai Ioniq 6 di GIIAS 2023 hari ini, Senin, 14 Agustus 2023.

Ioniq 6 diklaim sebagai salah satu mobil listrik murni paling aerodinamis karena memiliki drag coefficient terendah, yakni 0,21. Kemudian, mobil ini dilengkapi Flush Door Handles yang dirancang untuk meningkatkan aerodinamika kendaraan. Ioniq 6 menggunakan velg alloy berukuran 20 inci.

Dari sisi tampilan, Ioniq 6 menampilkan desain lampu parametric pixels di depan dan belakang serta parametric pixel high-mounted stop lamp pada bagian spoiler belakang. Mobil listrik ini punya dimensi panjang 4.855 mm, lebar 1.880 mm, tinggi 1.495 mm, serta ground clearance 141 mm.

Masuk ke bagian interior, Ioniq 6 dilengkapi relaxation comfort seat dengan bantalan, sandaran, dan penyangga kaki yang dapat diatur. Kabin mobil ini juga dilengkapi dual color ambient lighting yang bisa diatur warnanya sesuai dengan selera dan terdapat 64 opsi warna dan 6 tema warna ganda.

Hyundai Ioniq 6 menggunakan arsitektur E-GMP dengan berbekal baterai 77,4 kWh dan menggunakan dual motor yang menghasilkan tenaga 239 kW atau setara 320 HP dan torsi 605 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke sistem penggerak all wheel drive (AWD).

Mobil listrik ini dapat menempuh jarak maksimal 519 kilometer dalam sekali pengisian daya. Akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat dituntaskan dalam waktu 5,1 detik dan kecepatan maksimal mobil ini adalah 185 km per jam.

Untuk pengisian dayanya, menggunakan ultra fast charger berkapasitas 350 kW membutuhkan waktu 18 menit dari 10 persen hingga 80 persen. Kemudian dengan charger DC fast charging berdaya 50 kW membutuhkan waktu 73 menit, serta dengan charger AC standar charging berdaya 7 kW dibutuhkan waktu 12 jam dari 0 persen hingga 100 persen.

Tidak ketinggalan teknologi keselamatan Hyundai SmartSense tersemat pada Ioniq 6. SmartSense ini terdiri dari beberapa fitur keselamatan seperti Intelligent Front-lighting System (IFS), Forward Collision Avoidance Assist 2 (FCA), Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA), Blind Spot View Monitor (BVM), dan Driver Attention Warning (DAW).

Kemudian juga ada fitur lain seperti Leading Vehicle Departure Alert, Lane Following Assist (LFA), Lane Keeping Assist-Line/Road-Edge (LKA-L/R), Parking Collision-avoidance Assist-Reverse (PCA-R), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Rear Occupant Alert (ROA), Safe Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) with Stop & Go Function,

dan Surround View Monitor (SVM).

Hyundai Ioniq 6 tersedia dalam lima pilihan warna, yakni Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Gravity Gold Matte, Nocturne Grey Matte, dan Biophilic Blue Pearl. Khusus warna matte dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 3,5 juta.

