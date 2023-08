Daihatsu Rilis Kemasan Oli Baru, Harga Mulai Rp 100 Ribuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) merilis kemasan baru Daihatsu Genuine Oil (DGO) dalam ajang GIIAS 2023. Oli ini menjadi pilihan untuk konsumen mobil Daihatsu yang mencari pelumas resmi dari pabrikan.

Sri Agung Handayani, Marketing Director & Corporate Planning Director PT ADM hadirnya kemasan baru sebagai bagian dari komitmen Daihatsu untuk kepada konsumen khususnya pada kebutuhan pelumas.

“Ini adalah bagian dari komitmen 2 juta liter yang sudah dipakai oleh konsumen, jadi ada beberapa hal yang kita coba buat diferensiasi,” ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director & Corporate Planning Director PT ADM di ICE BSD, Tangerang, Senin 14 Agustus 2023.

Selain itu, Sri Agung menyebut pembaruan kemasan dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap pemalsuan pelumas berlabel Daihatsu.

“Kemasan ini jadi komitmen kami untuk menjaga keaslian dari banyaknya pemalsuan botol-botol setelah 2 juta liter kami pasarkan. Kami pakai barcode yang itu tidak mudah dipalsukan,” tambah dia.

Pada peluncurannya terdapat, 4 tipe DGO terbaru. Mulai DGO SAE 0W-16 SP/GF-6 yang cocok buat mesin WA-VE yang diusung Rocky bermesin 1.2L. Oli ini dibanderol seharga Rp 180.000 per liter, atau Rp 600.000 per 3,5 liter.

Selanjutnya, DGO SAE 0W-20 SN/GF-5 yang sesuai bagi mesin NR-VE seperti All New Xenia, All New Terios, All New Sirion, Great New Xenia 1.3L, Ayla 1.2L, Sigra 1.2L, dan Rocky 1.0L. Oli ini dihargai Rp 125.000 per liter, atau Rp 415.000 per 3,5 liter.

Kemudian ada DGO SAE 5W-30 SN/GF-5 buat mesin KR-DE/VE seperti pada Ayla 1.0L, Sigra 1.0L, dan Hi-Max. Perihal harganya, oli ini dibanderol Rp 117.000 per liter, atau Rp 390.000 per 3,5 liter.

Terakhir yakni DGO SAE 10W-40 SN, oli mesin yang dirancang khusus buat mesin EJ-DE/VE, K3-DE/VE, 3SZ-DE/VE.

