Promo Suku Cadang Suzuki di GIIAS 2023, Ada Diskon hingga 25 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Indonesia turut menghadirkan spare part corner dengan berbagai promo dan hadiah selama gelaran Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show atau GIIAS 2023

Christiana Yuwantie, Spare parts Dept. Head PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS), mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan ketersediaan suku cadang di setiap bengkel resmi.

"Untuk komponen fast moving maupun yang rutin dibutuhkan sudah dipastikan siap dan tersedia di bengkel resmi Suzuki terdekat. Tidak terkecuali untuk model-model hybrid Suzuki seperti All New Ertiga Hybrid, New XL7 Hybrid maupun Grand Vitara,” ucap dia.

Selain itu, Suzuki menawarkan promo untuk pelanggan setia Suzuki yang melakukan pembelian langsung di GIIAS 2023. Para konsumen bisa mendapatkan potongan harga hingga 25 persen untuk semua produk kecuali filter oli dan busi.

Terdapat pula tambahan potongan harga sebesar 5 persen untuk pembelian melalui aplikasi MySuzuki. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung, seperti Polo Shirt atau Tumbler Ecstar untuk pembelian SGP dengan total belanja minimal Rp 500.000.

Kemudian, untuk pembelian SGA dengan minimal Rp 1 juta akan mendapatkan uang elektronik senilai Rp 100.000 (berlaku kelipatan). Pembelian oli Ecstar dengan total belanja minimal Rp 1 Juta juga akan memperoleh voucher belanja senilai Rp 100.000 (berlaku kelipatan). Khusus untuk pembelian Limited T-Shirt, bakal mendapatkan voucher senilai Rp50.000.

Untuk pembelian suku cadang, Suzuki menawarkan pembayaran melalui aplikasi MySuzuki. Dalam aplikasi ini pelanggan tidak perlu khawatir mengenai ketersedian stok, karena bisa memanfaatkan fitur chat untuk konfirmasi.

MySuzuki juga menawarkan pilihan jenis pembayaran serta pengiriman suku cadang. Bisa dikirim ke rumah atau mengambil di diler terdekat yang sudah tersebar di area Jabodetabek, Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

“Suzuki berkomitmen untuk terus mempertahankan dan memberikan layanan serta program penjualan untuk memudahkan masyarakat dalam membeli hingga melakukan penggantian suku cadang yang asli,” jelas dia.

