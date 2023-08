Auto2000 Tawarkan Tiket Gratis GIIAS 2023, Bagaimana Cara Dapatnya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Auto2000 ikut meramaikan Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Dalam pameran tahunan tersebut, mereka turut menghadirkan program menarik untuk para pengunjung.

Salah satunya adalah program Test Drive Vaganza yang bakal digelar sepanjang pameran GIIAS 2023 pada pukul 10.00-18.00 WIB. Program ini diklaim memberi kemudahan bagi calon konsumen untuk memiliki mobil baru Toyota.

Lokasi Tes Drive Vaganza berada di cabang Auto2000 BSD City yang berlokasi di Astra Biz Centre Comercial Park Barat Lot I, BSD City, Tangerang, Banten.

“Calon konsumen tidak perlu repot bila ingin test drive Toyota sekaligus berkunjung ke GIIAS 2023. Dengan pilihan unit test drive lengkap dan fasilitas cabang yang nyaman, nantinya dapat dengan leluasa melakukan test drive dan memilih program promo yang ditawarkan,” kata Riki Rusdiono, Senior Area Business Manager Auto2000 DKI Selatan & TSG (Tangerang, Serang, GSO).

Program ini menyediakan unit test drive untuk 12 unit mobil dan bisa dijajal langsung secara gratis tanpa antrean panjang. Beberapa mobil yang disediakan itu mulai dari mobil bermesin ICE, Hybrid, sampai mobil Listrik.

Auto2000 menyediakan All New Yaris Cross HEV, All New Yaris Cross Gasoline, All New Kijang Innova Zenix HEV, All New Kijang Innova Zenix Gasoline, All New Agya dan All New Agya GR Sport, New Raize, All New Avanza, All New Veloz, All New Voxy, New Camry V, New Corolla Cross HEV, dan mobil listrik Toyota bZ4X.

Jadi, calon konsumen bisa melakukan test drive di Auto2000 BSD City di Astra Biz Center. Mereka menyediakan promo pembelian mobil menarik sampai grand prize motor listrik. Selain itu, Auto2000 juga memberikan shuttle gratis menuju lokasi GIIAS 2023, dengan fasilitas parkir gratis, hingga tiket GIIAS gratis.

Tidak hanya test drive, Auto2000 juga menyediakan berbagai program promo sales. Salah satunya adalah program Spekta berupa down payment (DP) rendah mulai dari DP 10 persen, dan gratis asuransi 2 tahun senilai maksimal Rp 16 juta.

