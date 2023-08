Penjualan Motor Royal Enfield Hunter 350 Capai 200 Ribu Unit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Royal Enfield telah menginformasikan data penjualan motor mereka hingga pertengahan Agustus 2023. Menurut laporan itu, Royal Enfield Hunter 350 terjual sebanyak 200 ribu unit dalam waktu kurang dari setahun.

Sejak diluncurkan pada Agustus 2022, Royal Enfield Hunter 350 mampu mencapai titik penjualan motor hingga 100 ribu unit pada Februari 2023. Lalu 100 ribu unit lagi terjual dalam lima bulan setelahnya.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh CEO Royal Enfield B. Gobindarajan dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa Hunter 350 adalah sepeda motor paling populer untuk segmen kelas menangah dalam setahun terakhir.

“Kami sangat bangga bahwa dalam waktu kurang dari satu tahun sejak peluncurannya, Hunter telah menghasilkan komunitas berjumlah lebih dari dua ratus ribu pengendara di seluruh dunia, popularitas Hunter 350 terus meningkat di pasar internasional,” kata dia.

“Terima kasih kepada komunitas Hunter 350 yang baru atas kontribusinya. Dengan dukungan dari fasilitas produksi canggih, serta jaringan ritel global yang luas, kami yakin bisa memenuhi permintaan Hunter yang terus bertumbuh di seluruh dunia,” tambah dia.

Royal Enfield Hunter 350 hadir dengan gaya modern-retro dengan performa yang dinamis. Sepeda motor tersebut diklaim cocok untuk digunakan di jalanan perkotaan yang sempit, hingga jalanan terbuka.

Motor tersebut dilaporkan sudah berhasil menorehkan 20 penghargaan secara internasional. Salah satu penghargaan yang diraih Hunter 350 adalah Indian Motorcycle of the Year 2023 dan Best Modern Classic Lightweight Motorcycle di Thailand.

Royal Enfield Hunter 350 dibekali mesin J-series 349cc silinder tunggal berpendingin tunggal yang menghasilkan tenaga 20,2 bhp di 6.100 rpm dan torsi 27 Nm di 4.000 rpm. Motor ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 106,4 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

