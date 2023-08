Atasi Polusi, Ancol dan TMII Beri Insentif untuk Kendaraan Listrik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) turut ambil bagian dalam mengatasi masalah polusi udara di DKI Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif kepada pengguna kendaraan listrik.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Dirinya menjelaskan bahwa pengguna kendaraan listrik bakal mendapatkan keuntungan saat masuk Ancol dan TMII.

"Taman Mini Indonesia Indah dan destinasi wisata Ancol telah memberikan insentif untuk penggunaan kendaraan listrik," kata Sandi dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno, dikutip Tempo.co dari kantor berita Antara hari ini, Rabu, 23 Agustus 2023.

Lebih lanjut dirinya menginformasikan bahwa TMII telah membuat aturan baru soal kendaraan berbahan bakar fosil yang hanya bisa masuk sampai wilayah parkir saja. Sedangkan Ancol memberikan akses masuk gratis bagi pengguna kendaraan listrik dari 10 Juli-31 Desember 2023.

"Taman Mini Indonesia mewajibkan kendaraan pengunjung hanya bisa dibawa sampai area parkir dan dapat berkeliling menggunakan kendaraan pariwisata berbasis listrik. Untuk destinasi wisata Ancol menggratiskan mulai 10 Juli sampai 31 Desember 2023 untuk kendaraan listrik," ujar Sandi.

Aturan insentif kendaraan listrik ini nantinya akan dievaluasi seiring berjalannya waktu. Jika memberikan hasil yang positif, kata dia, maka pemerintah bakal menerapkan kebijakan insentif serupa di destinasi wisata lain.

"Kita akan melakukan evaluasi seandainya ini positif hasilnya, ini (pemberian insentif) akan kita tingkatkan di destinasi tambahan," ucap dia.

Sandiaga Uno juga menilai, jika polusi udara di Jakarta mendapat penanganan yang baik, maka hal tersebut tidak akan berdampak pada target kunjungan pariwisata.

"Kami meyakini bahwa jika ditangani dengan baik Insya Allah tidak akan berdampak kepada target pencapaian wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara," tutup Sandi.

