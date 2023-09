Harga BBM Pertamax Naik per 1 September 2023, Lihat Daftarnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian pada harga BBM (bahan bakar minyak) pada hari ini, Jumat, 1 September 2023. Harga Pertamax dilaporkan meningkat dari bula lalu, yakni menjadi Rp 13.300 per liter.

Sebelumnya, Pertamax dibanderol dengan harga sebesar Rp 12.400 per liter. Tak hanya BBM dengan RON 92 saja yang harganya meningkat. Sejumlah BBM nonsubsidi lainnya juga dilaporkan mengalami kenaikan harga.

Pertamax Green (RON 95) kini dijual dengan harga Rp 15.000 per liter, dari sebelumnya Rp 13.500. Lalu harga Pertamax Turbo naik dari Rp 14.400 per liter menjadi Rp 15.900. Sedangkan Dexlite dipasarkan dengan harga Rp 16.350 dan Pertamina Dex Rp 16.900 per liter.

BBM bersubsidi jenis Pertalite dipastikan tidak mengalami kenaikan harga. Bahan bakar dengan RON 90 tersebut masih dijual dengan harga BBM sebesar Rp 10.000 per liter. Sedangkan Bio Solar dijual Rp 6.800 per liter.

Selain Pertamina, Shell juga ikut menaikkan harga BBM per 1 September 2023. Seluruh jenis BBM Shell dilaporkan meningkat, mulai dari Shell Power, hingga Shell V-Power Nitro+. Rata-rata kenaikan harga BBM-nya sebesar Rp 500.

BP-AKR juga ikut menaikkan harga BBM pada hari ini. Tiga jenis BBM-nya, yakni BP 92, BP Ultimate dan BP Diesel mengalami peningkatan sekitar Rp 500. Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar harga BMM Pertamina, Shell, BP AKR dan Vivo per 1 September 2023:

Pertamina

Bio Solar: Rp 6.800 per liter

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.900 per liter

Dexlite: 16.350 per liter

Pertamina Dex: Rp 16.900 per liter

Pertamax Green 95: Rp 15.000 per liter

Shell

Shell Super (RON 92): Rp 14.760 per liter

Shell V-Power (RON 95): Rp 15.650 per liter

Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp 16.940 per liter

Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp 16.010 per liter

BP-AKR

BP 92: Rp 13.500 per liter

BP Ultimate: Rp 15.650 per liter

BP Diesel: Rp 16.350 per liter

Vivo

Revvo 90 : Rp11.300 per liter

Revvo 92 : Rp13.087 per liter

Revvo 95 : Rp13.995 per liter

*Belum ada update soal harga BBM Vivo

