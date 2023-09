Catat 9 Lokasi Layanan Uji Emisi di Bengkel AHASS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Main Dealer Honda Jakarta Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS) menyiapkan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) untuk melayani uji emisi di beberapa lokasi.

Hal tersebut sejalan dengan pemberlakuan tilang uji emisi pada kendaraan roda dua yang mulai diterapkan pada bulan ini. Pemilik kendaraan bermotor nantinya akan diganjar denda ratusan ribu, namun di beberapa lokasi juga hanya diberikan sanksi teguran.

"Memudahkan konsumen sekaligus mendukung kebijakan terkait uji emisi, yang resmi berjalan hari ini ada 9 AHASS layani uji emisi," ujar Head of Technical Sevice Department, Benedictus F. Maharanto dalam keterangan resminya pada Selasa, 6 September 2023.

Tilang uji emisi sendiri digelar di beberapa titik, yaitu di kawasan Mall Taman Anggrek (Jakarta Barat), Terminal Blok M (Jakarta Selatan), Jalan Asia Afrika (Jakarta Pusat), Jalan RE Martadinata (Jakarta Utara), dan di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jakarta Timur).

"Biaya uji emisi di jaringan kami hanya berkisar 40 sampai 50 ribu (rupiah). Tapi wajib booking dulu karena antusias konsumen besar. Pencarian lokasi uji emisi bisa dilihat langsung melalui aplikasi Wanda dengan fitur chat," tutup Benedictus.

Berikut 9 titik uji emisi yang dibuka AHASS:

1. Wahana Gunung Sahari (Jl. Gunung Sahari RayaI No. 32, Jakpus).

2. Rejeki Indah Abadi Sejahtera (Jl. Sakura No. 19 F, RT 13 RW 2 Cengkareng, Jakbar).

3. Elangindo Megatama (Jl. Anggrek Rosliana VII No.2, RT.013/006, Kemanggisan, Palmerah, Jakbar)

4. Mantab (Jl. Ry. Pusdika No.3 Jambore Cibubur, Ciracas, Jaktim).

5. Kartika Berkat Abadi (Jl. H. Samanhudi No. 29, Sawah Besar, Jakpus).

6. Lautan (Jl. Pisangan Lama III No. 6 Pulogadung, Jaktim).

7. Farah Makmur Mandiri (MIA MOTOR) (Jl. Sungai Tirem 3 RT O7/02, Marunda, Cilincing, Jakut).

8. Margo Mulyo Megah (Jl.Raya Ragunan No. 10, Jakarta Selatan).

9. Bintang Jaya (Jl. Buaran Raya No.15, Klender, Duren Sawit, Jaktim).

