Cerita Limosin Mercedez-Benz S600 Pullman Guard Jadi Tunggangan PM Li Qiang Saat KTT ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Jakarta untuk menghadiri KTT ASEAN 2023 pada Selasa, 5 September 2023. Kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Usai penyambutan, Li Qiang dibawa menggunakan Mercedez-Benz S600 Pullman Guard.

Untuk diketahui, Mercedez-Benz S600 Pullman Guard ini adalah mobil kepresidenan yang acap digunakan sebagai kendaraan tamu kenegaraan.

Beberapa di antaranya Presiden Uni Emirat Arab Mohammed Bin Zayed dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia. Lantas seperti apa spesifikasi Mercedez-Benz S600 Pullman Guard ini?

Sekilas nama Mercedez-Benz S600 Pullman Guard memang mirip dengan Mercedez-Benz S600 Guard yang digunakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai mobil dinas. Mungkin juga tidak sedikit yang beranggapan dua mobil ini adalah kendaraan yang sama. Keduanya berbeda, terutama dari segi desain. Mercedez-Benz S600 Pullman Guard mencolok karena ukurannya yang lebih panjang.

Secara ukuran, Mercedez-Benz S600 Guard versi “Pullman” memang lebih panjang 115 sentimeter dibanding Guard biasa. Limosin ini memiliki interior yang sangat luas berkat jarak sumbu roda 4.315 milimeter. Di dalamnya bahkan bisa dilakukan pertemuan rahasia antara kalangan VIP. Versi ini cukup terbatas, selain amat mahal, tidak dijual bebas alias hanya melalui pemesanan.

Hal ini diungkapkan oleh Sales Operation and Business Network Development Mercedes-Benz Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto. Kariyanto mengatakan, pembelinya hanya orang-orang tertentu saja yang memang menginginkan spesifikasi khusus alias custom. Bahkan dia menyebut, konsumen yang ingin memesan Mercy versi Pullman ini harus menunggu setahun dan menyiapkan duit hingga Rp 20 miliar lebih.

“Harganya pasti mahal karena custom, tergantung permintaan konsumen,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 2 Maret 2017 silam.

Dilansir dari ANTARA, Mobil Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard mengedepankan fitur perlindungan terhadap ancaman sebagai unggulan. Kendaraan ini acap digunakan oleh petinggi negara maupun orang penting lainnya. Induk perusahaan Mercedes-Benz, Daimler menyatakan, tak hanya tahan terhadap proyektil balistik berstandar militer, mobil ini juga diklaim dapat melindungi penumpangnya dari serangan granat tangan dan bahan peledak lainnya.

Mercedes-Benz S 600 Guard series memang dirancang dengan tingkat resistensi Eropa dengan ketahanan B6/B7. Mobil ini disebut telah diuji dan disertifikasi oleh organisasi dan diakui berbagai negara. Dari segi kerangka, cangkangnya dirangkai dari baja. Sementara kacanya menggunakan lapisan anti peluru. Bannya juga berbeda dengan mobil lainnya, yakni jenis Run Flat yang bisa tetap dipakai dalam kondisi darurat sekalipun.

Fitur lain yang membuat Mercedes-Benz S 600 Guard series disebut sebagai limusin aman adalah fitur tangki bahan bakar self-sealing yang anti bocor dan sistem pemadam api. Sementara dari segi tenaga, Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard bermesin 12 silinder dengan bahan bakar bensin 5.500cc DOHC Direct Injection. Tenaga maksimalnya mencapai 530bhp per 4900-5300rpm dan torsi maksimal 830Nm per 1900-4000rpm.

Sebagai fitur keselamatan, Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard dibekali brake assist plus dan rem pre-safe. Fitur ini dikombinasikan dengan DISTRONIC PLUS yang digabungkan dengan LED Intelligent Light System, Adaptive High Beam Assist Plus, Exhaust System With Two Chrome-Plated Twin Tailpipes, dan 48.3 cm(19 Inch) Multi-Twin Spoke Light Alloy Wheel.

Demikian spesifikasi lengkap limosin Mercedes-Benz S600 Pullman Guard yang menjadi kendaraan resmi PM Cina Li Qiang selama perhelatan KTT ASEAN 2023.

ANTARA | GO OTO

