Daftar Model Motor Listrik Penerima Insentif Bertambah, Total Ada 32 Model

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daftar model motor listrik penerima insentif Rp 7 juta bertambah dua model pada hari ini, Selasa, 12 September 2023. Dengan bertambahnya dua model baru ini, maka secara keseluruhan ada 32 model motor listrik yang menerima subsidi pembelian motor listrik ini.

Melansir laman Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua atau Sisapira.id, dua model terbaru yang masuk daftar penerima insentif pemerintah adalah Sprinter AT dan Sprinter Pro Max. Kedua motor listrik merupakan lansiran PT Roda Pasifik Mandiri.

Secara harga, Sprinter AT dan Sprinter Pro Max sama-sama dibanderol Rp 7.990.000 on the road (OTR) DKI Jakarta. Harga tersebut sudah termasuk potongan insentif Rp 7 juta.

Bicara spesifikasi, kedua motor listrik baru ini dibekali baterai 60V 20,2 Ah (1,2 kWh) dan motor penggerak listrik bertenaga 6-V/1.200W. Motor listrik ini sanggup melaju dengan kecepatan maksimal 65 km per jam dan jarak tempuhnya diklaim bisa mencapai 55 kilometer.

Berikut adalah daftar 32 model motor listrik yang dapat insentif pemerintah Rp 7 juta.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1.Exotic Strerrato

2.Exotic Vito

3.Exotic Mizone

4.MX 1200 AT

5.Sprinter AT

6.Sprinter Pro Max

7.Volta 401

8.Volta 402

9.Volta 403

10.GreenTech Aero

11.GreenTech Scood

12.GreenTech VP

13.Polytron Fox-R

14.Selis Emax

15.Smoot Tempur

16.Smoot Zuzu

17.Viar Q1

18.Yadea T9

19.Yadea E8S Pro

20.Enine V5Lit

21.Gesits Raya

22.Gesits G1

23.Rakata S9

24.Rakata X5

25.Go Plus

26.Selis Agats

27.Atom

28.Alva One

29.Alva Cervo

30.United T1800 AT

31.United TX1800 AT

32.United TX3000 AT

Pilihan Editor: Seluruh Mobil Patroli Polisi Mau Pakai Kendaraan Listrik, Tapi Bergantung Anggaran

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto