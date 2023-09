Promo Mobil Honda di GIIAS Surabaya 2023, DP Rendah Mulai 5 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) turut hadir dalam ajang GIIAS Surabaya 2023 yang berlangsung pada 20 hingga 24 September 2023 di Grand City Convention and Exhibition. Dalam pameran ini, Honda menghadirkan sejumlah promo untuk pembelian mobil.

"Tahun ini kami membawa program tambahan spesial 'Energize Prize' selama GIIAS Surabaya untuk produk-produk best seller Honda," kata President Director Honda Surabaya Center Ang Hoey Tiong dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Promo yang dihadirkan, antara lain adalah bunga 0 persen sampai dengan empat tahun untuk pembelian Honda BR-V. Kemudian, ada DP rendah mulai 5 persen untuk pembelian New Honda Brio, Mobilio, BR-V, WR-V, HR-V, dan City Hatchback RS.

Konsumen pemilik Honda Brio dan Jazz juga dapat meng-upgrade mobilnya menjadi Honda WR-V dengan cicilan ringan Rp 3 juta dan juga Additional Value Honda Loyalist senilai Rp 1,5 juta. Lalu untuk pembelian Honda BR-V dan WR-V bisa mendapatkan tenor hingga delapan tahun.

Pembelian Honda Mobilio, CR-V, All New BR-V, WR-V, dan City Hatchback RS, akan mendapatkan Paket Perawatan Berkala berupa Paket Hemat 1, yakni gratis biaya jasa dan suku cadang untuk perawatan berkala sampai dengan 50.000 kilometer atau empat tahun.

Honda Surabaya Center juga menghadirkan program pembelian Fleet Sales Package Value yang berlaku untuk pembelian atas nama perusahaan, dengan melampirkan surat rekomendasi dan ID Card. Fleet Sales ini mendapatkan additional value sebesar Rp 10 juta untuk pembelian Honda City Hatchback RS.

Pada GIIAS Surabaya 2023, Honda menampilkan enam model mobil display, yakni All New HR-V SE, All New BR-V Prestige with Honda Sensing, New Brio RS, dan WR-V RS. Untuk teknologi Honda e:Technology, Honda menampilkan dua mobil listriknya, yakni All New CR-V RS e:HEV dan Honda e.

