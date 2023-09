Citroen E-C3 dan AMI Buggy Dipamerkan di Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Citroen Indonesia menampilkan empat model mobilnya dalam pameran yang berlangsung di Fashion Atrium, Pakuwon Mall, Surabaya. Keempat mobil ini adalah New Citroen C3, New Citroen E-C3 All Electric, New Citroen C5 Air Cross, dan mobil mungil AMI Buggy.

"Kami telah menyiapkan berbagai pilihan sesuai selera dan kebutuhan pelanggan, mulai dari mobil berbahan bakar bensin hingga mobil full electric untuk menunjang para pengguna saat beraktivitas sehari-hari," kata Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Bicara spesifikasi, Citroen C3 dibekali mesin bertenaga 81 HP dan torsi maksimum 115 Nm. Mobil tersebut menggunakan transmisi manual 5 kecepatan dan konsumsi bahan bakarnya diklaim sebesar 19,8 km per liter.

Kemudian untuk Citroen E-C3 all electric dibekali baterai 29,2 kWh yang dapat menempuh jarak 320 km dalam sekali pengisian daya. Motor penggeraknya menghasilkan tenaga 57 PS dan torsi 143 Nm, serta dapat berakselerasi 0 hingga 60 km per jam dalam waktu 6,8 detik dan kecepatan tertingginya dibatasi hingga 107 km per jam.

Pengisian daya mobil listrik ini membutuhkan waktu 10 jam 30 menit menggunakan port charging CCS2 dengan listrik 15A dari kondisi baterai 10 persen hingga 80 persen. Sementara, jika menggunakan fast charging DC, pengisian dari 10 persen hingga 80 persen membutuhkan waktu 57 menit atau sekitar satu jam.

Lanjut ke New Citroen C5 Aircross. SUV ini mengusung mesin Turbo PureTech berkapasitas 1,6 liter dengan transmisi otomatis 6 kecepatan. Konfigurasi mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga 165 HP dan torsi 240 Nm.

Terakhir, Citroen AMI Buggy, yang merupakan mobil mungil berukuran kompak yang dibekali motor listrik bertenaga 8 HP dan baterai Lithium-ion 5,5 kWh. Dengan kapasitas baterai tersebut mobil listrik ini mampu menempuh jarak maksimal 72 km dengan kecepatan sekitar 45 km/jam.

Sayangnya, AMI Buggy hanya dipamerkan di Indonesia dan belum ada rencana untuk dipasarkan. Secara global, mobil listrik mungil tersebut hanya diproduksi 50 unit, salah satunya dipamerkan di Indonesia.

Citroen Indonesia saat ini menawarkan servis gratis selama empat tahun atau 50.000 km untuk mobil bensin dan lima tahun atau 70.000 km untuk mobil listrik. Selain itu, ada juga garansi kendaraan standar tiga tahun atau 100.000 km.

