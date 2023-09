Isi Garasi Wamentan Harvick Hasnul Qolbi yang Diisukan Ditampar Prabowo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Wakil Menteri (Wamen) Pertanian Harvick Hasnul Qolbi viral di media sosial setelah diisukan dicekik dan ditampar oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Isu Prabowo menampar salah satu Wamen awalnya disebarkan oleh akun media sosial Seword. Sang narator Seword, Alifurrahman Asyari, mengklaim mendapat kabar dari orang yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut bahwa menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencekik dan menampar seorang wamen menjelang rapat kabinet di Istana.

Meski Alifurrahman tidak menyebut nama menteri itu secara jelas. Namun, dia memberi petunjuk menteri tersebut adalah calon presiden (capres). Spekulasi yang mencuat di aplikasi perpesanan, seperti X hingga WhatsApp, menyebut menteri aktif itu adalah Prabowo. Sementara wamen yang dimaksud adalah Harvick Hasnul Qolbi.

Terlepas dari masalah tersebut, Harvick Hasnul Qolbi telah menjabat sebagai Wamentan sejak Desember 2020. Sebagai pejabat publik, Harvick Hasnul Qolbi diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaanya kepada negara.

Dilansir dari laman e-LHKPN Selasa, 19 September 2023, Harvick Hasnul Qolbi tercatat rutin melaporkan harta kekayaanya kepada negara. Terbaru adalah 1 Maret 2023 untuk LHKPN periodik 2022.

Berdasarkan LHKPN itu, ia mempunyai total harta kekayaan Rp 16.152.658.025.

Dalam LHKPN ini, ia melaporkan jika memiliki enam kendaraan. Empat di antaranya adalah Mercedes-Benz, satu unit Toyota Alphard dan sebuah motor jenis Honda Scoopy dengan total mencapai Rp 2 Miliar lebih.

Berikut daftar kendaraan milik Harvick Hasnul Qolbi dari LHKPN 2022:

1. Toyota Alphard tahun 2017, hasil sendiri Rp 725.000.000

2. Mercedes-Benz S 350L tahun 2010, hasil sendiri Rp 375.000.000

3. Mercedes-Benz SL 320 AT tahun 1997, hasil sendiri Rp 485.000.000

4. Mercedes-Benz C 250 AT tahun 2015, hasil sendiri Rp 485.000.000

5. Mercedes-Benz S500 tahun 2006, hasil sendiri Rp 385.000.000

6. Honda Scoopy tahun 2011, hasil sendiri Rp 2.500.000

