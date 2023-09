Prediksi Harga Suzuki Jimny 5 Pintu di Indonesia, di Bawah Rp 500 Juta?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Jimny 5 pintu kemungkinan besar akan rilis di Indonesia. Hal tersebut terungkap dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang sudah muncul di situs Samsat PKB DKI Jakarta.

Dalam situs tersebut terdapat dua kode produksi baru yang diduga adalah model Jimny 5 pintu, yaitu 6N5VX (4X4) MT NJKB dengan NJKB sebesar Rp325.000.000 dan 6N5VX (4X4) AT NJKB Rp335.000.000.

Sebagai informasi NJKB merupakan nilai dasar kendaraan, harga tersebut belum meliputi pajak-pajak kendaraan seperti BBN, PPN, BPKB, STNK dan pelat nomor yang membuat suatu kendaraan sah digunakan di jalan raya.

Sebagai contoh, untuk Jimny 3 pintu saat ini dibanderol di pasar otomotif Indonesia sebesar Rp 443 jutaan untuk varian MT dan Rp 457 jutaan untuk AT. Padahal NJKB Jimny 3 pintu MT hanya senilaiRp 303 juta (6 G5VX 4X4 MT) dan AT (6 G5VX 4X4 AT) Rp 312,6 juta. Artinya, masing-masing varian itu selisihnya Rp 140,9 juta dan Rp 144,9 juta dari harga retail.

Jika selisih ini diterapkan ke Suzuki Jimny 5 pintu, artinya model tersebut akan dijual dengan harga di bawah Rp 500 juta. Jika menggunakan skema itu, varian MT akan dipasarkan di Indonesia sekitar Rp 465 juta dan Rp 480 jutaan untuk model AT.

Namun pengaplikasian tersebut tidak bisa ditelan mentah-mentah. Pasalnya Suzuki Jimny 3 pintu diimpor dari Jepang sedangkan model 5 pintu akan datang dari India.

Apalagi mengingat di India sendiri Suzuki Jimny 5 pintu saat ini dibanderol 1,274 juta rupee atau sekitar Rp 229,4 juta hingga termahal 1,505 juta rupee atau Rp 271 juta.

