Suzuki Gelar Servis Gratis untuk Pengguna Fleet Mikrotrans

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menggelar layanan servis gratis kepada para pengguna fleet mikrotrans. Langkah tersebut diambil untuk mendukung pengembangan moda transportasi umum dalam kota.

Dalam gelaran ini, Suzuki bekerja sama dengan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) selaku penyedia angkutan umum bus kecil dan pramudi bagi PT Jakarta Lingko Indonesia (Jaklingko). Servis gratis ini tersedia di 5 titik layanan di wilayah wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.

Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Asst. to Dept. Head of Fleet Business and Sales Support PT Suzuki Indomobil Sales Sukma Dewi dalam keterangan resminya. Dirinya menyebut bahwa gelaran servis gratis ini hanya berlangsung selama dua hari, yakni pada 23-24 September 2023.

“Suzuki juga menaruh perhatian khusus dalam upaya perawatan dan penjagaan performa kendaraan konsumen fleet kami, salah satunya lewat Layanan Servis Gratis yang dilakukan secara berkala setiap tahunnya agar performa kendaraan tetap prima sesuai dengan standar Suzuki,” ujar Dewi.

Perawatan yang disediakan Suzuki dalam gelaran ini adalah general checkup kondisi kendaraan mikrotrans, uji emisi, dan penggantian oli secara gratis kepada 750 unit mikrotrans anggota KWK.

Melalui kerja sama antara Suzuki dan KWK, saat ini Carry telah mendominasi hingga 87 persen dari kendaraan yang telah disesuaikan menjadi unit layanan mikrotrans yang melayani rute operasional wilayah DKI Jakarta.

“Kami yakin angka unit Suzuki untuk mikrotrans bisa terus bertambah berkat kerja sama baik ini,” ucap Ketua Bidang Operasional KWK Muhammad Basir.

