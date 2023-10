Update Harga BBM Pertamina, Shell, BP AKR, Vivo per 1 Oktober 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) nonsubsidi per 1 Oktober 2023. Terdapat lima jenis BBM yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95.

Harga Pertamax mengalami kenaikan Rp 700 dari awalnya Rp 13.300 per liter pada September menjadi Rp 14.000. Pertamax Turbo juga naik menjadi Rp 16.600 per liter dari sebelumnya Rp 15.900 per liter.

Kenaikan harga juga terjadi pada Dexlite per hari ini, dari Rp 16.350 per liter menjadi Rp 17.200 per liter. Adapun harga Pertamina DEX naik dari Rp 16.900 per liter menjadi Rp 17.900 per liter. Lalu Pertamax Green 95 naik dari Rp 15.000 per liter menjadi Rp 16.000 per liter dan Pertamax.

Selain Pertamina, kenaikan juga terjadi pada Shell dan BP-AKR dan Vivo. Berikut daftar harga BBM per liter terbaru di Pertamina, Shell, dan BP-AKR per 1 Oktober 2023:

Pertamina (Jabodetabek)

- Pertalite: Rp 10.000

- Pertamax: Rp 14.000

- Pertamax Turbo: Rp 16.600

- Dexlite: 17.200

- Pertamina Dex: Rp 17.900

- Pertamax Green 95: Rp 16.000

Shell (Pulau Jawa)

- Shell Super: Rp 15.380

- Shell V Power: Rp 16.350

- Shell V Power Diesel: Rp 17.920

- Shell V Power Nitro+: Rp 16.730

BP AKR

- BP 92: Rp 14.580

- BP Ultimate: Rp 16.350

- BP Diesel: Rp 17.240

Vivo

Revvo 90: Rp 12.500

Revvo 92: Rp 15.080

Revvo 95: Rp 16.150

