Spesifikasi Mobil Tua Syahrul Yasin Limpo, Mitsubishi Galant

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian (Kementan). Setelah namanya terseret, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinasnya di wilayah Jakarta Selatan.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Syahrul Yasin Limpo memiliki harta sebesar Rp 20 miliar. Laporan itu disampaikan pada per 31 Januari 2023 untuk periodic 2022.

Harta kekayaannya terdiri dari harta atas tanah dan bangunan senilai Rp 11,3 miliar, alat transportasi dan mesin Rp 1,475 miliar, harta bergerak lainnya Rp 1,1 miliar, serta kas dan setara kas Rp 6,1 miliar.

Syahrul Yasin Limpo memiliki enam koleksi mobil dan satu unit sepeda motor di dalam garasinya. Salah satunya adalah mobil tua Mitsubishi Galant tahun 2000 seharga Rp 90 juta.

Mitsubishi Galant 2000 dihadirkan dengan tujuh pilihan tipe, yakni 2.0L 16v 5 MT, 2.0L GDI 4 AT, 2.4L 16V 4 AT, 2.4L GDI 5 MT, 2.5l V6 5 MT, 3.0L V6 4 AT, dan 2.0L TD 5 MT. Beberapa mobil tersbeut ada yang menggunakan mesin L4 dan ada yang V6.

Tipe 2.0L 16v 5 MT, 2.0L GDI 4 AT, 2.4L 16V 4 AT, 2.4L GDI 5 MT, dan 2.0L TD 5 MT menjadi varian Mitsubishi Galant tahun 2000 yang menggunakan mesin L4. Sedangkan sisanya menggunakan V6.

Kekuatan mesinnya diketahui berbeda-beda, mulai dari 90 hp sampai dengan 195 hp. Sekedar informasi, Mitsubishi Galant 2.0L TD 5 MT yang menjadi mobil dengan tenaga terkecil, sedangkan yang terbesar adalah tipe 3.0L V6 4 AT.

