Harga Resmi New Wuling Almaz RS Dirilis, Lebih Murah Rp 41 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia sudah buka harga resmi untuk New Wuling Almaz RS Pro sebesar Rp 398 juta dan Almaz RS Hybrid Rp 438 juta. Hal ini tentu menjadi daya tarik bagi penggemar SUV di Tanah Air, terutama untuk pilihan hybrid dan mesin 1.500 cc turbocharger.

Bila dibandingkan dengan versi sebelumnya, harga New Almaz RS Hybrid bisa lebih murah selisih Rp 34 jutaan. Sedangkan untuk New Wuling Almaz RS Pro ada selisih lebih murah Rp 41,2 juta.

“Ini adalah ‘Launching Price’, hanya berlaku tahun ini saja. Ini kita rancang sedemikian rupa melihat perkembangan pasar otomotif SUV-C di Indonesia, kita juga ingin tampilkan yang terbaik,” ujar Dian Asmahani, Brand & Marketing Director Wuling Motors, saat menjawab pertanyaan Tempo.

New Wuling Almaz RS mendapat sentuhan penyegaran di bagian eksterior dan interior. Bisa dilihat dari desain baru grille dan bumper depan glossy black, menambah kesan tangguh. Pembaruan juga diberikan pada bumper belakang dengan emblem Wuling yang sebelumnya disematkan di pintu belakang. Almaz RS baru ini juga menggunakan pelek desain baru berdiameter 18 inci.

Sedangkan untuk interiornya, New Wuling Almaz RS mendapat tatanan kabin mewah, berupa gaya baru New Classy Carbon Black dengan jok dibalut kulit sintetis. Selain itu, dasbornya kini sematkan soft touch panel serta penggunaan New Sophisticated Multicolor Ambience Light, memberikan kesan lebih hangat dan nyaman selama perjalanan.

Melirik bagian mesinnya, New Wuling Almaz RS Pro mengandalkan mesin yang sudah terbukti tangguh yakni 1.451cc turbocharged dipadukan transmisi CVT. Tenaganya mencapai 140 hp pada 5.200 rpm dan torsinya 250 Nm pada 1.600-3.600 rpm.

Sedangkan New Wuling Almaz RS Hybrid mengusung mesin 1.999 cc Atkinson cycle dengan teknologi terbaru Dedicated Hybrid Transmission (DHT). Tenaga yang dihadirkan mencapai 123 hp pada 5.600 rpm dan torsi 169 Nm pada 4.000-4.400 rpm. Gunakan Permanent Magnet Synchronous Motor, untuk motor listriknya sendiri mampu sajikan 174 hp dan torsinya 320 Nm.

Adanya teknologi DHT ini memungkinkan pengendara bisa memilih tiga mode untuk hybrid yakni EV mode, series hybrid dan hybrid pararel. DHT ini bekerja secara cerdas sesuai dengan kondisi baterai dan jalan raya serta perintah dari ECU.

New Almaz RS dilengkapi fitur perintah suara Wuling Indonesian Command (WIND) dan Remote Control App. Selain itu, ada juga fitur ADAS yang terdiri dari Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance and Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur pendukung keselamatan berkendara.

