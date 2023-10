BMW i7 Jadi Kendaraan Delegasi VVIP KTT AIS Forum 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic and Island States (KTT AIS) Forum 2023 di Bali telah digelar pada 10-11 Oktober 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan negara peserta.

Para pemimpin negara kepulauan atau delegasi VVIP mendapatkan kesempatan untuk pengalaman berkendara bebas emisi dengan sedan listrik mewah BMW i7 xDrive60 Gran Lusso.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), KTT AIS Forum 2023 diadakan untuk menguatkan peran AIS Forum sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif, serta sebagai platform gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global.

Tahun ini AIS Forum mengusung tema "Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future", di mana agenda pertemuan akan berfokus kepada tiga aspek penting, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

Sebelumnya, BMW Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI secara konsisten menjadi Sustainable Mobility Partner dengan BMW i7 mendukung perhelatan KTT ke-43 ASEAN PLUS 2023 dan dengan BMW iX KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo.

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan menyebut pihaknya sangat bangga kembali dipercaya pada rangkaian kegiatan forum penting tingkat internasional.

"Kolaborasi ini merupakan kelanjutan atas keberhasilan kami menyediakan 36 unit BMW i7 untuk KTT ke-43 ASEAN PLUS di Jakarta dan 13 unit BMW iX untuk KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo," jelas Ramesh melalui keterangannya, Kamis, 12 Oktober 2023.

Diketahui sebelumnya, BMW Indonesia dengan bangga memperkenalkan All-New BMW i7 pada Juni dan telah hadir pertama kali di Indonesia pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Ini merupakan model BMW Seri 7 bermesin listrik yang tidak menghasilkan emisi dan memberikan kenyamanan luar biasa, terutama dalam kelapangan kabin bagian belakang. Di sini, material baru dan berkualitas tinggi, sistem entertainment in-car dan Executive Lounge memberikan suasana eksklusif.

BMW i7 xDrive60 Gran Lusso menghadirkan teknologi BMW eDrive generasi kelima dan memungkinkan untuk pengisian daya 0-80 persen dalam 38 menit saja dengan 195 kW (DC, fast-charging station).

Dengan output maksimum 544 hp dan torsi hingga 745 Nm dari kedua mesin elektrik di depan dan belakang, ukuran serta bobot BMW i7 sebagai sedan mewah mampu mencapai 0-100 km/jam dalam 4,7 detik saja.

